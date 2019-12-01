IMPI busca declaratoria de origen para muñecas Lele y Dönxu

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 19:10:45

Querétaro, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), anunció el inicio del proceso para publicar la declaratoria de origen para las muñecas Lele de Santiago Mezquititlán y Dönxu de San Ildefonso, en el Diario Oficial de la Federación; esta medida busca proteger las figuras tradicionales mexicanas, como patentes, marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, cuando se combinan tradición, cultura, historia y materias primas propias de una región.

Explicó que el IMPI es la autoridad competente para determinar cuándo una mezcla de estos elementos adquiere un valor único. México, agregó, ha incrementado sus denominaciones de origen de 18 a 30.

Recordó que el proceso se originó a partir de una solicitud de grupos de artesanas de ambas comunidades, respaldada por estudios técnicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que acreditaron el origen, valor cultural e historia de las muñecas y se comprobó que ambas son originarias de la zona y poseen una tradición histórica, antropológica y cultural arraigada.

Señaló que la muñeca Dönxu tiene registros de elaboración desde hace aproximadamente 130 años, con una evolución ligada a los materiales disponibles, por su parte, la muñeca Lele, por su parte, surgió entre las décadas de 1970 y 1980, vinculada a la migración de mujeres otomíes y su actividad artesanal.

Destacó que la protección jurídica busca evitar la reproducción y comercialización no autorizada de las muñecas, así como exigir el pago de regalías por su uso comercial indebido.

“La idea es que no pueda existir piratería y que, si alguien utiliza la imagen de estas muñecas, pague las regalías correspondientes a la comunidad”.