Homenajean al Dr. Octavio Mondragón en el Altar Monumental de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- Con una ceremonia encabezada por la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, se inauguró el Altar Monumental de Plaza de Armas, que está dedicado al Dr. Octavio S. Mondragón Guerra, destacado académico y humanista queretano, fundador de la Universidad Autónoma de Querétaro; y a través del cual se rindió un tributo a la educación como acto de amor y continuidad.

Durante su mensaje, la titular de SECTUR destacó que son precisamente las celebraciones por el Día de Muertos y Todos Santos, las que representan una de las más arraigadas y queridas del país.

Recordó que el Festival de Día de Muertos 2025 ofrecerá actividades culturales, artísticas y gastronómicas en el Centro Histórico, consolidando a Querétaro como uno de los destinos más representativos del país para vivir esta tradición reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.