Homenajean al Dr. Octavio Mondragón en el Altar Monumental de Querétaro

Homenajean al Dr. Octavio Mondragón en el Altar Monumental de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 08:15:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- Con una ceremonia encabezada por la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, se inauguró el Altar Monumental de Plaza de Armas, que está dedicado al Dr. Octavio S. Mondragón Guerra, destacado académico y humanista queretano, fundador de la Universidad Autónoma de Querétaro; y a través del cual se rindió un tributo a la educación como acto de amor y continuidad.

Durante su mensaje, la titular de SECTUR destacó que son precisamente las celebraciones por el Día de Muertos y Todos Santos, las que representan una de las más arraigadas y queridas del país.

Recordó que el Festival de Día de Muertos 2025 ofrecerá actividades culturales, artísticas y gastronómicas en el Centro Histórico, consolidando a Querétaro como uno de los destinos más representativos del país para vivir esta tradición reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa
Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas
Blindaje Morelia: En las últimas horas 15 detenidos y seis unidades aseguradas: SSP
Aseguran más de 1.7 toneladas de estupefacientes químicos en Zacatecas
Más información de la categoria
Diputadas "se pelean" por estar al lado de Omar García Harfuch en Cámara de Diputados
Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa
Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas
Agricultores tachan de "insulto al campo mexicano" el acuerdo del gobierno sobre precio del maíz
Comentarios