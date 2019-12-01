Han visitado más de 182 mil personas la Luna Itinerante en Plaza Fundadores de Querétaro: Daniela Salgado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 18:29:08

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- En 20 días en los que se ha expuesto la Luna Itinerante en Plaza Fundadores, Alameda Hidalgo y Santa Rosa Jáuregui ha sido visitada por más de 182 mil personas, confirmó Daniela Salgado Márquez, titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro.

Destacó que el evento ha tenido un impacto positivo en la actividad comercial local y que por parte de la Cámara de Comercio se ha reportado un incremento del 35 por ciento en ventas.

“La exposición llega a su última parada en el Jardín Guerrero, donde fue instalada desde ayer y será inaugurada oficialmente esta tarde. A pesar de no haber iniciado formalmente, la instalación atrajo a cerca de 2 mil asistentes entre las 21:00 horas a la medianoche”.

Las actividades artísticas y culturales en Jardín Guerrero, dijo, se realizarán diariamente desde las 16:00 horas hasta la medianoche por lo que invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta última etapa del recorrido.

“Tan solo en la delegación Santa Rosa Jáuregui, se registró una derrama económica de 3.5 millones de pesos en los negocios. Esto, dado que se promueve el consumo local hasta las 12 de la noche”.