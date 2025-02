Han reestrenado “Guten Tag, Ramón” por su décimo aniversario

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2025.- Una cadena de cines ha reestrenado en cines una historia fraternal de amistad y esperanza: “Guten Tag, Ramón”, película que llega a su décimo aniversario.

Hace 10 años la película fue un éxito sorpresivo en los cines de México y Alemania, pero el tiempo le ha dado una particularidad, que es no encontrarse en plataforma alguna en México y por ello, quienes ya la vieron, puede ir a verla de nuevo y quienes no la conocen, no se la pueden perder.

Con las actuaciones de Kristyan Ferrer, Ingeborg Schöner, Héctor Kotsifakis, Arcelia Ramírez y Adriana Barraza, “Guten Tag, Ramón” relata la historia de un joven de una ranchería de Durango que, cansado de intentar cruzar la frontera norte, se niega a ser delincuente y decide irse a Alemania buscando a la tía de un amigo, quien le dará trabajo, pero nunca la encuentra.

Entonces debe sobrevivir solo y sin dinero hasta que conoce a Ruth, una solitaria anciana jubilada, quien le ofrece su apoyo desinteresadamente. “Guten Tag, Ramón” es una coproducción México-Alemania de BEANCA FILMS y MPN FILM COLOGNE 3 y tuvo el apoyo de empresas mexicanas como EFD, óxido, Fix Comunicación, así como del Gobierno del Estado de Durango, Fidecine y Eficine.

“Guten Tag, Ramón” duró más de tres semanas en la cartelera mexicana (cinco de ellas en el Top Ten), aclamada por la crítica como el “Hit sorpresivo del año" con más de 1,254,000 espectadores. También cosechó laureles entre la crítica, porque fue nominada a 6 Arieles en las categorías principales: Película, Director, Fotografía, Edición, Actor y Guion.

La música de Rodrigo Flores López fue grabada en Sofía, Bulgaria y mezclada por Nick Wollage de Air Studios (Londres), ingeniero habitual de Hans Zimmer.

Ficha técnica “Guten, Tag, Ramón”

Escrita, Producida y Dirigida por

Jorge Ramírez-Suárez

Reparto Principal

Kristyan Ferrer

Ingeborg Schöner

Héctor Kotsifakis

Arcelia Ramírez

Adriana Barraza

Fotografía

Carlos Hidalgo Valdés

Diseño de Producción

Florent Vitse

Música

Rodrigo Flores López

Edición

Sam Baixauli

Jorge Ramírez-Suárez

Sonia Sánchez

Diseño de Sonido

Nacho Soto

Bernardo Brieño

Karim González