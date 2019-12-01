GHAPAD anuncia venta de plantas para recaudar fondos y alimentar a perritos

Morelia, Michoacán, a 16 de julio del 2026.- El refugio GHAPAD (Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos) puso en marcha una campaña de venta de plantas con el objetivo de recaudar recursos para la compra de alimento destinado a los perros que actualmente alberga. La iniciativa invita a la ciudadanía a apoyar esta causa mientras adquiere plantas para decorar su hogar o jardín.

Las plantas tienen precios que van desde 40 hasta 300 pesos, según la especie y el tamaño, por lo que existen opciones accesibles para distintos presupuestos. Además, quienes realicen una compra de 300 pesos en plantitas recibirán envío gratuito a domicilio, facilitando la adquisición y brindando un incentivo adicional para apoyar al refugio.

La campaña, promovida bajo el lema “Perros venden plantitas de su huertito”, busca reunir fondos que permitan continuar con el rescate, cuidado y alimentación de animales en situación de abandono. Cabe enfatizar que cada compra representa una ayuda directa para mejorar la calidad de vida de los perritos que esperan una segunda oportunidad.

Las personas interesadas en realizar un pedido o solicitar más información pueden comunicarse vía WhatsApp al 443 174 6674. El refugio hace un llamado a la población a sumarse a esta iniciativa solidaria y recordó que, además de llevar una planta a casa, contribuyen al bienestar de decenas de perros rescatados.