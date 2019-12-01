Festival de Día de Muertos de Querétaro reúne a más de 76 mil 500 personas

Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre 2026.- Poco más de 76 mil 500 asistentes, entre familias queretanas y visitantes celebraron las tradiciones que se vivieron en diferentes puntos de la capital del estado, quienes disfrutaron de actividades culturales y artísticas en distintos espacios emblemáticos de la ciudad, confirmó Daniela Salgado Márquez, titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro.

Explicó que, del 29 de octubre al 2 de noviembre, la Plaza Los Arcos, la Calzada de los Arcos, el Mirador de los Arcos, Ejército Republicano, Plaza Fundadores y la Cineteca Rosalío Solano fueron sede de diversas actividades gratuitas, entre ellas exposiciones de tapetes tradicionales, catrinas, xoloitzcuintles monumentales, una ofrenda monumental y un muro fotográfico, que permitieron a las y los asistentes disfrutar de una de las tradiciones más representativas de México.

Destacó el trabajo que se realiza desde la administración municipal para hacer posibles eventos de este alcance.

“Tuvimos una gran respuesta de las familias queretanas. Durante cinco días, más de 76 mil 500 personas participaron en este Festival de Día de Muertos, una cifra que refleja el interés de nuestra ciudadanía por mantener vivas nuestras tradiciones. Este resultado es también reflejo del trabajo coordinado y del firme compromiso de la administración municipal, encabezada por nuestro presidente municipal, Felifer Macías, para acercar la cultura a todas y todos”.

Destacó que desde la Secretaría de Cultura se reafirma el compromiso con la preservación de las tradiciones, la promoción del talento y el arte local, y con llevar actividades culturales a cada rincón de nuestra ciudad.

“Uno de los principales atractivos de esta edición fue la Ofrenda Monumental dedicada a los que dejaron huella, este altar se ubicó en Plaza Fundadores y estuvo dedicada a las mascotas que permanecen en el recuerdo de sus seres queridos”.

Recordó que el altar contó con 100 fotografías seleccionadas a través de una convocatoria ciudadana, mientras que el Muro Fotográfico exhibió más de dos mil imágenes adicionales que compartió la ciudadanía.

Asimismo, dijo, las y los visitantes disfrutaron de tapetes tradicionales dedicados a los animales que, de acuerdo con la tradición, guían a las ánimas hacia el Mictlán, así como de 12 calaveras, tres xoloitzcuintles monumentales y esculturas de catrinas instaladas en Plaza Los Arcos, Calzada de los Arcos, el Mirador de los Arcos, Ejército Republicano y el atrio del Templo de la Cruz.

“El 1 de noviembre, las calles de Querétaro se llenaron de color con el desfile de catrinas ‘El Camino de las Almas’, que recorrió desde Bernardo Quintana y Calzada de los Arcos hasta Plaza Fundadores, con la presencia de más de 20 mil asistentes”.

Esta primera edición, destacó, por la amplia participación ciudadana y la entrega de 5 mil máscaras tradicionales, cuyo registro se realizó a través de la aplicación Ciudad Querétaro.

Como parte de las actividades, refirió, el Acueducto se iluminó con un videomapping temático, proyectado de las 19:00 a las 22:00 horas en la intersección con Ejército Republicano. En tanto, la Cineteca Rosalío Solano fue sede del Ciclo de Cine Terror Queer los días 30 y 31 de octubre.

“A lo largo de los cinco días del festival participaron 652 artistas locales e internacionales, así como integrantes de distintos colectivos, quienes ofrecieron una amplia programación cultural y artística que permitió a miles de personas disfrutar de las tradiciones de Día de Muertos en los espacios públicos de la capital”.

Aseguró que este tipo de actividades, el municipio contribuye a la preservación de las tradiciones mexicanas, la promoción del talento artístico y la recuperación de los espacios públicos como puntos de encuentro para la convivencia ciudadana.