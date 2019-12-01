Exitoso arranque de la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 12:04:19

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2025.- La IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia que organiza el gobierno municipal, encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, tuvo un arranque exitoso este sábado, con la presencia de reconocidos escritores y periodistas reconocidos.

El escritor Alfonso Cruz participó en la inauguración de esta gran fiesta literaria se ha logrado consolidar como un evento cultural de gran relevancia, a nivel nacional e internacional, gracias al trabajo que ha realizado el municipio, a través de la Secretaría de Cultura.

La participación de personalidades del periodismo, dieron muestra de ello con su participación este sábado: Nacho Lozano presentó su libro "Macho Menos" y ofreció una conferencia para universitarios; mientras que Leonardo Curzio y Aníbal Gutiérrez, presentaron su obra "El Mejor País del Mundo", en medio de charlas e intercambio de ideas con las y los asistentes.

Asimismo, el escritor David Anuar impartió un taller de poesía, mientras que Julia Santibáñez y Andrés Cota, presentaron los libros “El lado B de la cultura Vol.2” y “Fieras Interiores, respectivamente.

El día cerró con broche de oro con la presencia del actor Luis Gatica, quien leyó un fragmento de "Las Batallas en el Desierto" de José Emilio Pacheco, ante cientos de asistentes, que lo escucharon atentamente.

El gobierno de Morelia, a través de SeCultura, invita a la ciudadanía, a las y los visitantes a disfrutar de las diversas actividades del programa de la feria enfocado para todas las edades y gustos literarios y culturales, concluyendo el próximo 5 de octubre con la presencia de la escritora Patricia Portela.

Para mayor información del programa, se puede consultar en cultura.morelia.gob.mx.