Estrena el compositor queretano Alfonso Olvera la marcha Colima Vive

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:35:41

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- En una presentación especial, el compositor queretano Alfonso Olvera participó como compositor y arreglista de tres obras con la Banda de Música del Estado de Colima, dirigida por la maestra Perla Cortés Castillo.

En un programa que incluyó dos arreglos de música tradicional de esa entidad y el estreno absoluto de "Colima Vive", una marcha inédita que rinde homenaje al pueblo y la identidad del estado.

Para Alfonso Olvera, integrante de la Banda de Música del Estado de Querétaro, su actuación en Colima se alinea con su misión principal: rescatar, promover, reconocer y difundir el trabajo compositivo de la música tradicional mexicana para bandas de concierto, fortaleciendo así la identidad cultural del país y ampliando su proyección a nivel nacional.

Además de que reafirma su compromiso con la creación contemporánea de raíz mexicana y abre la puerta a nuevos encuentros entre compositores, intérpretes y públicos de diversas regiones del país.