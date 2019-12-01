Desviven a conductor de plataforma en San Juan del Río

Desviven a conductor de plataforma en San Juan del Río
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 15:12:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, a 2 de octubre del 2025. - Importante movilización de servicios de emergencias y elementos policiales se registró en la comunidad de Rancho de Enmedio, luego de que fuera localizado sin vida el cuerpo de un hombre.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportaron detonaciones por arma de fuego, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar las autoridades para tomar conocimiento.

Una vez en el lugar, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales y que aparentemente se trataba del conductor de un vehículo de plataforma.

La zona fue acordonada por policías municipales de San Juan del Río, quienes acudieron a tomar conocimiento del asesinato para posteriormente efectuar el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desviven a conductor de plataforma en San Juan del Río
Camión choca contra una luminaria en Centro Sur 
Dentro de un predio, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre 
Quitan la vida a "viene viene" en la colonia San Juanico de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Comando ataca pista avionetas y quema una aeronave en Parácuaro; es el segundo ataque contra pistas de la Tierra Caliente de Michoacán
EEUU está en "conflicto armado" con organizaciones criminales, declara Trump
Rescatistas Independientes llaman a Feria de Adopción; lomitos olvidados por larga espera... buscan un humano
Detienen en Tabasco a presunto jefe de plaza ligado a violencia en La Chontalpa
Comentarios