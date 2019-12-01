Desviven a conductor de plataforma en San Juan del Río

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 15:12:12

San Juan del Río, Querétaro, a 2 de octubre del 2025. - Importante movilización de servicios de emergencias y elementos policiales se registró en la comunidad de Rancho de Enmedio, luego de que fuera localizado sin vida el cuerpo de un hombre.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportaron detonaciones por arma de fuego, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar las autoridades para tomar conocimiento.

Una vez en el lugar, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales y que aparentemente se trataba del conductor de un vehículo de plataforma.

La zona fue acordonada por policías municipales de San Juan del Río, quienes acudieron a tomar conocimiento del asesinato para posteriormente efectuar el levantamiento del cuerpo.