Blindaje Uruapan: continúan acciones del operativo por aire y tierra 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 15:23:33

Uruapan, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- Con la importación de más operativos por tierra y aire, y con la finalidad de garantizar el orden público en la ciudad de Uruapan, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno robustecen día y noche las labores del operativo Blindaje Uruapan.

Sobre el particular se informó que la Guardia Civil en sinergia con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Policía Municipal, intensifican sus tareas de vigilancia por tierra y aire, en conjunto con las cámaras de videovigilancia del C5 Michoacán para inhibir conductas delictivas en el municipio.

Bajo la instrucción del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, encabeza el despliegue que llevan a cabo los agentes estatales en la ciudad y sus alrededores.

En este tenor, la SSP suma esfuerzos para asegurar el orden público y así, establecer las condiciones de paz que Michoacán y su ciudadanía merece.