Blindaje Uruapan: continúan acciones del operativo por aire y tierra 

Blindaje Uruapan: continúan acciones del operativo por aire y tierra 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 15:23:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- Con la importación de más operativos por tierra y aire, y con la finalidad de garantizar el orden público en la ciudad de Uruapan, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno robustecen día y noche las labores del operativo Blindaje Uruapan. 

Sobre el particular se informó que la Guardia Civil en sinergia con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Policía Municipal, intensifican sus tareas de vigilancia por tierra y aire, en conjunto con las cámaras de videovigilancia del C5 Michoacán para inhibir conductas delictivas en el municipio. 

Bajo la instrucción del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, encabeza el despliegue que llevan a cabo los agentes estatales en la ciudad y sus alrededores. 

En este tenor, la SSP suma esfuerzos para asegurar el orden público y así, establecer las condiciones de paz que Michoacán y su ciudadanía merece.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Marina desmantela laboratorio clandestino valuado en 279 mdp en Durango
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Capturan a dos sospechosos por atentado en Manchester
Más información de la categoria
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Comando ataca pista avionetas y quema una aeronave en Parácuaro; es el segundo ataque contra pistas de la Tierra Caliente de Michoacán
EEUU está en "conflicto armado" con organizaciones criminales, declara Trump
Comentarios