Camión choca contra una luminaria en Centro Sur 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 15:08:15
Querétaro, 2 de octubre del 2025. - Un camión de transporte de personal protagonizó un aparatoso hecho de tránsito sobre el boulevard Bernardo Quintana, generando la movilización de los servicios de emergencias.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves, a la altura de Centro Sur, en dirección a Los Arcos, luego de que el camión perdiera el control, cuando se incorporaba de la carretera a Huimilpan, a Bernardo Quintana.

Luego de perder el control, el camión se impactó contra una luminaria, misma que fue derribada tras el impacto, que causó importantes daños.

Los servicios de emergencias se movilizaron a la zona y, tras valorar a las 45 personas que iban a bordo, determinaron que ninguna requería traslado a un hospital.

Noventa Grados
