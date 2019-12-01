Detienen en Tabasco a presunto jefe de plaza ligado a violencia en La Chontalpa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 11:07:07

Villahermosa, Tabasco, 2 de octubre del 2025.- Elementos de distintas corporaciones de seguridad detuvieron en Villahermosa a Alejandro “N”, señalado como jefe de plaza de un grupo delictivo que opera en la región de La Chontalpa.

La captura del Chuacheneger o Diablito, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco ocurrió cuando agentes realizaban recorridos de vigilancia y detectaron al sospechoso a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Durante la inspección, le aseguraron un arma corta y varias dosis de droga; el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal en las próximas horas.

De acuerdo con reportes, Alejandro “N” es considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona.