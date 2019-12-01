Capturan a dos sospechosos por atentado en Manchester

Manchester, Inglaterra, a 2 de octubre del 2025. - La Policía inglesa ha confirmado este jueves 2 de octubre la detención de dos personas con relación al ataque a una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), en el que hubo dos muertos (más el atacante) y al menos tres heridos y que ha sido declarado atentado terrorista.

Anteriormente, fuentes policiales indicaron que los artificieros investigan "objetos sospechosos" en el cuerpo del supuesto perpetrador, cuya imagen pudo verse en vídeos en las redes sociales, primero en pie con algo en la cintura y después abatido en el suelo.

La Policía antiterrorista trabaja con la Policía del Gran Mánchester en la investigación del suceso, que empezó en torno a las 9:30 hora local cuando un coche arrolló a varios transeúntes y un hombre (se cree que el guardia de seguridad) fue acuchillado a las puertas del templo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo, al volver antes de tiempo de una cumbre europea en Dinamarca, que se aumentará la seguridad en todas las sinagogas del país y que esta tarde presidirá una reunión del comité COBRA de emergencias para analizar otras medidas.