EEUU está en "conflicto armado" con organizaciones criminales, declara Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 13:44:01

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que su país está en un “conflicto armado” contra las organizaciones criminales, de acuerdo con un aviso confidencial al Congreso visto por The New York Times (NYT).

De acuerdo con el medio citado, el aviso fue enviado esta semana a varios comités de la sede legislativa federal, bajo la justificación de que deberían considerarse acciones legítimas y no asesinatos los tres ataques militares estadounidenses que el mandatario estadounidense ordenó contra barcos venezolanos en el mar Caribe, que dejaron un saldo de 17 presuntos criminales muertos.

Expertos consultados por el rotativo neoyorquino indicaron que la decisión del jefe de Estado de considerar formalmente su campaña contra los cárteles como un conflicto armado activo significa que está consolidando su derecho a los poderes extraordinarios en tiempos de guerra.

En el documento confidencial se indica que el presidente Trump ha “determinado” que los cárteles involucrados en el tráfico de drogas son “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.

“Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, anota el aviso visto por medios locales.