Paracho, Michoacán, a 25 de nociembre 2026.– Como reconocimiento a su extraordinaria labor y con el único propósito de visibilizar los nombres, rostros y sus logros, en la llamada Capital Mundial de la Guitarra, todo se encuentra listo para iniciar el Cuarto Encuentro de Mujeres Guitarreras “Herencia Viva: Mujeres que Templan el Mundo” a realizarse los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre en las instalaciones del Foro Experimental de la Fundación “Gildardo Zalapa”.
En este marco, al ser una iniciativa social, el programa cuenta con el respaldo de mujeres que han dedicado parte de su vida al mundo de la guitarrería, desde aquellas que siguen el legado familiar de la construcción de instrumentos de cuerda, los terminados, la interpretación artística, docentes de música, investigadoras y profesionales de diversas áreas con temáticas focalizadas al desarrollo humano.
Xóchitl Hernández García, laudera, barnizadora de instrumentos y también coordinadora del encuentro, agradeció la disposición de todos los participantes recordando que el evento surge con la finalidad de rendir un merecido homenaje a todas las mujeres que por varias generaciones han contribuido para que las guitarras de Paracho tengan prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional. “No se trata de competir ni demeritar el trabajo de nadie, lo único que buscamos es que la sociedad conozca, reconozca y valore el trabajo de nuestras abuelas, madres, hermanas, tías, hijas, etc.” Subrayó.
De igual manera, externó la invitación a toda la sociedad para que asistan y disfruten del programa general, el cual incluye: charlas, conferencias, exposición, talleres y demostración de productos, conciertos, poesía, donde harán lo propio mujeres muy talentosas, tanto del municipio como del interior del estado y del país, quienes de manera voluntaria se sumaron para formar parte del cuarto encuentro.
A continuación, el programa general:
Jueves 26 de noviembre de 2026
Sede: Foro experimental Gildardo Zalapa León
12:00 Horas: Inauguración
12:30 Horas – Declamación
Por Itzel Vázquez Vargas con la poesía” guitarra de parcho” del autor (Ignacio Ríos Zalapa) acompañada por Emilio Hernández Molina en la guitarra.
13: 00 Horas - Recorrido por la exposición de mujeres barnizadoras de Paracho
13:30 Horas Brindis
Receso
16:00 Horas: Taller_ El arte del acabado: aplicación de poliuretanos en instrumentos musicales. Dirigido por: Saúl Montecillo Chávez
18:00 Horas: Participación musical de la escuela del CIDEG del Maestro José Martín Rodríguez
Viernes 27 de noviembre
Sede: Foro experimental Gildardo Zalapa León
10:00 Horas: Ponencia retratos del sonido: física y matemáticas. Por la física, matemática, música tradicional y guitarrera Irma Rangel Recio de Morelia
11:00 Horas: Baile moderno con las gemelas Arsa Dance Studio
11:30 Horas: Demostración de distintos procesos de trabajo que realizan en sus talleres a cargo de: Elvia Hernández Rodríguez, Lydia Jasso Chavira, Lucrecia Lemus Jaramillo, Luz María Castillo Castro
12:30 Horas: Participación musical música tradicional
Con Susana Rodríguez Alvarado y Yunuen Bautista
Receso
16:00 Horas: Taller de psicología – entre cuerdas y emociones: las mujeres detrás de lo que hacemos Tania Rodríguez López de Paracho
18:00 Horas: Concierto Música tradicional por la maestra Natalia Montiel Cerda de CDMX
Sábado 28 de noviembre
Sede: Foro experimental Gildardo Zalapa León
10:00 Horas conferencia – más allá de las cuerdas: herramientas pedagógicas por la Lic. Alexa Nohemí Acuña García de Uruapan
11:00 Horas - participación musical a cargo del ensamble de guitarras Paideia – escuela de música sonata Uruapan Mich.
Receso
16:00 Horas - Mesa de diálogo: diálogos y saberes: décadas de historia en el arte del barniz
Moderador: Alain Ángeles Villanueva
Participantes:
María Jasso Sánchez
María Rosa Molina Hernández
María Eduviges López Martínez
17:00 Horas - Mesa de diálogo. Saberes con brillo propio: Relatos de mujeres barnizadoras de Paracho
Moderadora: Martha Atziri Guerrero Caro
Lydia Jasso Chavira
Lucrecia Jaramillo Lemus
Luz María Castillo Castro
18:00 Horas participación música tradicional
Con la cantautora Yunuen Bautista
18:30 Horas- Concierto de guitarra clásica
Por los intérpretes: Emilio Hernández Molina de Paracho y Laura Martínez de Morelia
Dicho programa y el desarrollo de las actividades también se puede consultar y compartir desde la página de FB Encuentro de Mujeres Guitarreras de Paracho.