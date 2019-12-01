Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 12:39:34

Paracho, Michoacán, a 25 de nociembre 2026.– Como reconocimiento a su extraordinaria labor y con el único propósito de visibilizar los nombres, rostros y sus logros, en la llamada Capital Mundial de la Guitarra, todo se encuentra listo para iniciar el Cuarto Encuentro de Mujeres Guitarreras “Herencia Viva: Mujeres que Templan el Mundo” a realizarse los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre en las instalaciones del Foro Experimental de la Fundación “Gildardo Zalapa”.

En este marco, al ser una iniciativa social, el programa cuenta con el respaldo de mujeres que han dedicado parte de su vida al mundo de la guitarrería, desde aquellas que siguen el legado familiar de la construcción de instrumentos de cuerda, los terminados, la interpretación artística, docentes de música, investigadoras y profesionales de diversas áreas con temáticas focalizadas al desarrollo humano.

Xóchitl Hernández García, laudera, barnizadora de instrumentos y también coordinadora del encuentro, agradeció la disposición de todos los participantes recordando que el evento surge con la finalidad de rendir un merecido homenaje a todas las mujeres que por varias generaciones han contribuido para que las guitarras de Paracho tengan prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional. “No se trata de competir ni demeritar el trabajo de nadie, lo único que buscamos es que la sociedad conozca, reconozca y valore el trabajo de nuestras abuelas, madres, hermanas, tías, hijas, etc.” Subrayó.

De igual manera, externó la invitación a toda la sociedad para que asistan y disfruten del programa general, el cual incluye: charlas, conferencias, exposición, talleres y demostración de productos, conciertos, poesía, donde harán lo propio mujeres muy talentosas, tanto del municipio como del interior del estado y del país, quienes de manera voluntaria se sumaron para formar parte del cuarto encuentro.

A continuación, el programa general:

Jueves 26 de noviembre de 2026

Sede: Foro experimental Gildardo Zalapa León

12:00 Horas: Inauguración

12:30 Horas – Declamación

Por Itzel Vázquez Vargas con la poesía” guitarra de parcho” del autor (Ignacio Ríos Zalapa) acompañada por Emilio Hernández Molina en la guitarra.

13: 00 Horas - Recorrido por la exposición de mujeres barnizadoras de Paracho

13:30 Horas Brindis

Receso

16:00 Horas: Taller_ El arte del acabado: aplicación de poliuretanos en instrumentos musicales. Dirigido por: Saúl Montecillo Chávez

18:00 Horas: Participación musical de la escuela del CIDEG del Maestro José Martín Rodríguez

Viernes 27 de noviembre

Sede: Foro experimental Gildardo Zalapa León

10:00 Horas: Ponencia retratos del sonido: física y matemáticas. Por la física, matemática, música tradicional y guitarrera Irma Rangel Recio de Morelia

11:00 Horas: Baile moderno con las gemelas Arsa Dance Studio

11:30 Horas: Demostración de distintos procesos de trabajo que realizan en sus talleres a cargo de: Elvia Hernández Rodríguez, Lydia Jasso Chavira, Lucrecia Lemus Jaramillo, Luz María Castillo Castro

12:30 Horas: Participación musical música tradicional

Con Susana Rodríguez Alvarado y Yunuen Bautista

Receso

16:00 Horas: Taller de psicología – entre cuerdas y emociones: las mujeres detrás de lo que hacemos Tania Rodríguez López de Paracho

18:00 Horas: Concierto Música tradicional por la maestra Natalia Montiel Cerda de CDMX

Sábado 28 de noviembre

Sede: Foro experimental Gildardo Zalapa León

10:00 Horas conferencia – más allá de las cuerdas: herramientas pedagógicas por la Lic. Alexa Nohemí Acuña García de Uruapan

11:00 Horas - participación musical a cargo del ensamble de guitarras Paideia – escuela de música sonata Uruapan Mich.

Receso

16:00 Horas - Mesa de diálogo: diálogos y saberes: décadas de historia en el arte del barniz

Moderador: Alain Ángeles Villanueva

Participantes:

María Jasso Sánchez

María Rosa Molina Hernández

María Eduviges López Martínez

17:00 Horas - Mesa de diálogo. Saberes con brillo propio: Relatos de mujeres barnizadoras de Paracho

Moderadora: Martha Atziri Guerrero Caro

Lydia Jasso Chavira

Lucrecia Jaramillo Lemus

Luz María Castillo Castro

18:00 Horas participación música tradicional

Con la cantautora Yunuen Bautista

18:30 Horas- Concierto de guitarra clásica

Por los intérpretes: Emilio Hernández Molina de Paracho y Laura Martínez de Morelia

Dicho programa y el desarrollo de las actividades también se puede consultar y compartir desde la página de FB Encuentro de Mujeres Guitarreras de Paracho.