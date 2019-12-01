El reconocido saxofonista Juan Alzate impartirá clase magistral de improvisación en el CECAM  de Tingambato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 11:15:53

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Con el objetivo de acercar el conocimiento musical a las nuevas generaciones y fortalecer la formación artística en Michoacán, el maestro Juan Alzate, fundador y director del Jazztival Michoacán, impartirá una clase magistral sobre improvisación en el Centro de Capacitación Musical de Tingambato.

La actividad, enmarcada en la programación de Jazztival 2026, específicamente en su ciclo denominado Jazzmóvil, cuyo objetivo es fomentar la cultura de paz y promover actividades artísticas y culturales de la mano con la comunidad, tendrá lugar el próximo 30 de octubre, a las 10:00 horas, en esta comunidad que es reconocida por ser semillero de grandes compositores e intérpretes y por su importante tradición musical.

La presencia del maestro Juan Alzate representa una oportunidad para que estudiantes, músicos y personas interesadas en el jazz conozcan de cerca la experiencia y los conocimientos de uno de los impulsores de este género musical en la entidad.

Cabe destacar que este año el Jazztival Michoacán celebra su 24.ª edición, consolidándose como un referente de la promoción y difusión del jazz en Michoacán, así como de la formación de públicos y el impulso al talento musical.

La clase magistral busca contribuir al intercambio de conocimientos y experiencias, al tiempo que reconoce la importancia de los espacios de capacitación artística para preservar, enriquecer y proyectar la cultura musical del estado.

La invitación está abierta al público interesado. La entrada será totalmente libre, por lo que se invita a estudiantes, músicos y amantes del jazz a participar en esta experiencia de aprendizaje y acercamiento a la música.

La actividad se realizará el próximo 30 de octubre, a las 10:00 horas, en el Centro de Capacitación Musical de Tingambato, con acceso libre.