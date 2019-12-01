El Gómez Morin abre su programación 2026 en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 15 de enero del 2026.- La directora general del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morin”, Beatriz Aguilera Becerril, presentó la programación de talleres y cursos correspondiente al primer semestre de 2026. Esta oferta formativa abarca las áreas de educación, idiomas, arte, cultura, tecnología, deporte e infancia, y está dirigida a personas de todas las edades y a diversos sectores de la población.

Aguilera Becerril informó que esta primera oferta de talleres del año, la cual puede consultarse de forma íntegra en las redes sociales oficiales y en el sitio web http://gomezmorin.queretaro.gob.mx oficial del CECEQ, tiene como objetivo fortalecer la calidad de los contenidos y ampliar el alcance de las actividades formativas.

“Con esta programación se integra la primera oferta de talleres y cursos del año, dirigida a las y los queretanos, resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Educación, Gobierno del Estado, instituciones y el equipo de talleristas”, señaló Aguilera Becerril.

La programación contempla desde idiomas, cursos de inglés en distintos niveles, portugués, lengua de señas mexicana, español para extranjeros, japonés en modalidad básica e intensiva, así como chino mandarín nivel inicial; hasta arte y expresión como acuarela, gouache, pintura acrílica, arte experimental y otros.

En el marco de este proceso, se llevó a cabo una reunión de trabajo con las y los talleristas, con el objetivo de establecer criterios comunes que garanticen un servicio estructurado y con estándares de calidad en la impartición de talleres y cursos a bajo costo.