El Gobierno Municipal de Hidalgo, presentó a las 11 señoritas que participarán en el Certamen Señorita Hidalgo 2025

El Gobierno Municipal de Hidalgo, presentó a las 11 señoritas que participarán en el Certamen Señorita Hidalgo 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 21:22:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 02 de septiembre de 2025.-En rueda de prensa ante medios de comunicación, el Regidor de la Comisión de Turismo, en representación personal de la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, presentó a las 11 participantes del Certamen Señorita Hidalgo 2025, que con su belleza, talento y compromiso distinguen a cada una de las candidatas, el evento se desarrolló en el Centro Turístico La Rinconada de la bella zona de los Azufres.

El Funcionario Municipal, manifestó que este certamen, no es únicamente de belleza, talento y elegancia que todas y cada una de las participantes tienen, sino un evento que posiciona a la mujer, un evento en el cual se promueve el turismo que potencializa las bellezas naturales con las que cuenta nuestro municipio y también un evento cultural, donde cada una de las participantes estarán dando a conocer nuestra historia, tradiciones y costumbres de nuestro pueblo.

Agradeció a los padres de familia y a los patrocinadores de cada una de las participantes por confiar en el Ayuntamiento y en el certamen, pero principalmente confiar en las señoritas participantes; el Certamen Señorita Hidalgo 2025 se estará realizando el viernes 12 de septiembre en el Salón Golden Palace a partir de las 17:00 horas, para concluir con una cena baile, con la presentación musical del Grupo Grimaldy, el costo del boleto será de $390 pesos por persona (la mesa para 10 personas $3,900 pesos).

Las 11 participantes son las siguientes: Gema Jenell Arreola Alcauter, Danna Abigaíl Castañeda Alcaraz, Blanca Selene Díaz, Julieta Esquivel Tapia, Anahí Karina Luna Torres, Isabela Olvera Reséndiz, Asaía Janai Quezada Ríos, Sofia Jaqueline Ramírez Patiño, Vanessa Tapia Torres, Rubí Tello Meza y Rosa Esmeralda Trejo Martínez, la premiación será la siguiente: Primer Lugar $30,000 pesos, Segundo Lugar $20,000 pesos y Tercer Lugar $10,000 pesos

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pastor es acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en Puebla; la joven de 16 años está embarazada
3 muertos y un lesionado de gravedad es el saldo que dejó riña en tianguis del Edomex; comerciantes lincharon al agresor
Refuerzan operativos de seguridad en comunidades de Morelia
Pareja sufrió un ataque armado en medio de un tianguis de Iztapalapa; los dos son reportados como graves
Más información de la categoria
Pastor es acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en Puebla; la joven de 16 años está embarazada
Secuestro de dos agentes de Harfuch en Michoacán lleva a su rescate y el de otra víctima en mega operativo: Hay tres detenidos
Aseguran en Lázaro Cárdenas, Michoacán, más de 400 huevos de tortuga
Exjefe policiaco que operaba para Jalisco habría reprimido a rivales de Carlos Soto en elección interna que lo llevó a ser reelecto en Zamora, Michoacán, según denuncias
Comentarios