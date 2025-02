El Festival Internacional de Cine de Morelia inicia los ciclos de FICM Presenta

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero de 2025.- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) inicia un nuevo ciclo de proyecciones con FICM Presenta: Cortometrajes y documentales del 22º FICM, un programa que lleva lo mejor del cortometraje y documental mexicano a diversos espacios de exhibición en todo el país. Esta iniciativa busca fortalecer la difusión de la cultura cinematográfica, acercando a nuevas audiencias las historias más impactantes y vanguardistas del cine en corto.

A lo largo del año, diversos espacios culturales de exhibición de todo México proyectarán una selección especial de cortometrajes que participaron en la competencia oficial del 22º FICM.

Con una diversidad de estilos y temáticas, esta muestra reúne ficciones, documentales y animaciones que abordan realidades sociales, políticas y culturales desde miradas innovadoras y conmovedoras.

Un recorrido por el cine en corto

Cada uno de los cortometrajes seleccionados es una ventana a historias poderosas que, en pocos minutos, logran capturar la esencia de la cinematografía contemporánea. Con talento emergente y consagrado, el programa demuestra que el cortometraje es un medio vibrante y esencial en la expresión audiovisual.

A continuación, los programas que conforman FICM Presenta: Cortometrajes y documentales del 22° FICM.

Cortometrajes ganadores del 22° FICM

Buscando un burro | Dir. Juan Vicente Manrique

Impronta | Dir. Rafael Martínez-García

Niño halcón duerme entre visiones de un incendio | Dir. Mauricio Sáenz-Cánovas

Spiritum | Dir. Adolfo Margulis

Cortometrajes que compitieron en el 22° FICM en la Sección Michoacana. Programa 1

Día de fiesta | Dir. Juan Carlos Oñate Chirot

En el umbral más lejano | Dir. Canek Miguel González Jiménez

El guardián | Dir. Verónica Maciel

Mintsita, paisajes y respiraciones interferidos | Dir. Celina Manuel

Paisajes de valor | Dir. Artemisa Carvajal Barragan

Por ahora no| Dir. Juan Paulín

Soliloquios | Dir. Bernardo Rugama

Solo los muertos saben | Dir. Andrés Alonso Ayala

Cortometrajes que compitieron en 22° FICM en la Sección Michoacana. Programa 2

Aire | Dir. Guillermo Aranda

Andrea | Dir. D. Alexander

Dos o tres cosas que sé de un acuario | Dir. Diego Cortés

Hasta que el alma baile | Dir. Karla D. Oceguera

Impronta | Dir. Rafael Martínez-García

The Perfect Fit | Dirs. Marianed Soria, Maeva Chalier, Pauline Petit, Nour Fennice, Ipsita Manna, Leyah Stiffler, Sasha Woolley

Primero, sueño | Dirs. Andrés Lira, Socorro Lira

Sueños extraterrestres | Dir. Fernando Llanos

Cortometrajes que compitieron en del 22° FICM. Programa 1

Aguacuario | Dir. José Eduardo Castilla Ponce

Cobalto | Dir. Julián Hernández Pérez

Salvar a Mika del agua | Dir. Michelle Olivares

Spiritum | Dir. Adolfo Margulis

Cortometrajes que compitieron en del 22° FICM. Programa 2

Detrás del velo | Dir. Valentina Santillán

Elevación | Dir. Gabriel Esdras

Intentos fallidos para abrazarse | Dir. Sergio Díaz Ochoa

Lejos del mar | Dir. Giovanny García

Cortometrajes que compitieron en el 22° FICM. Programa 3

25° 45’ 32” | Dir. Dahet Castro

Niño halcón duerme entre visiones de un incendio | Dir. Mauricio Sáenz-Cánovas

Toda la ira del mundo | Dir. Daniel Humberto Campos Ramírez

Viaje de negocios | Dir. Gerardo Coello Escalante

Cortometrajes que compitieron en el 22° FICM. Programa 4

Irse a volver | Dir. Paulina Urreta

Passarinho | Dir. Natalia García Agraz

Prólogo y epílogo | Dir. Dinazar Urbina Mata

Sofía | Dir. Ramón Naranjo Carrillo

Todos los instantes tuyos | Dir. Guillermo Reyes Campos

Cortometrajes que compitieron en el 22° FICM. Programa 5

Amos, Vogel | Dir. Iñaki S. G. Miranda

El increíble verano de Jesús | Dir. Sebastián Díaz Barriga

Náufragos | Dir. Andrea Saavedra de la Teja

Quiero estrellarme en seco contra el parabrisas del amor | Dir. Fernanda Tovar

El sitio en el que también se está | Dir. Carlos Hernández Vázquez

Cortometrajes que compitieron en el 22° FICM. Programa 6

Correr el riesgo de la infancia | Dir. Luis Fernando Portales Ruiz

Hermanos | Dir. Miguel Pérez Castelazo

Marea | Dirs. Ximena Lamadrid, Julián Lamadrid

Repatriados | Dir. Moisés Bazbaz

Cortometrajes de documental que compitieron en el 22° FICM. Programa 1

Amelia. Tesoros vivos del barro | Dir. Diego Mier y Terán Giménez Cacho

David (por ahora) | Dir. Humberto Flores Jáuregui

La marcha del liquen | Dir. Tania Ximena

Tzintzuntzan | Dir. Nicolás Echevarría

Cortometrajes de documental que compitieron en el 22° FICM. Programa 2

Buscando un burro | Dir. Juan Vicente Manrique

Hasta encontrarlos | Dir. Jean Chapiro

Territorio Skate | Dir. Belén Guzmán Mendoza

Those Next to Us | Dir. Bernhard Hetzenauer

Vientre de luna | Dir. Liliana K’an

Cortometrajes de animación que compitieron en el 22o FICM

Adarmia: El idioma de otros ojos | Dir. Ruy Mascarúa

Anima Natura | Dir. Andrea Gudiño

El coleccionista | Dir. Alex Pelayo

Crónicas azules | Dir. Miguel Anaya Borja

Dolores | Dir. Cecilia Andalón Delgadillo

Fulgores | Dir. Andrés Palma

Memoria de un cuerpo desplazado | Dir. Mariana Mendivil

Miedo | Dir. Ángel Iván González de la Macorra Pérez

Nada siempre | Dir. Gabriela Anaid López Ruiz

Lo oculto | Dir. Monserrat Soldú

La piñata de Cen | Dir. Víctor Hugo Cervantes Guzmán

Ser semilla | Dir. Julia Granillo Tostado

Una invitación al público

Las proyecciones de los diversos programas de FICM Presenta 2025 se llevarán a cabo en diversas sedes a lo largo del año. Consulta fechas y ubicaciones en nuestras redes sociales y en www.moreliafilmfest.com.