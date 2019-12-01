El cantautor gallego Andrés Suárez lleva su música al Museo Histórico de la Sierra Gorda queretana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 10:27:14

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- Como colofón de la gira que lleva a cabo en México, el cantautor español Andrés Suárez ofrecerá un concierto gratuito el próximo domingo 16 de noviembre, a las 19:00 horas, en el patio central del Museo Histórico de la Sierra Gorda, en el municipio de Jalpan de Serra, en donde interpretará los temas llenos de talento y emoción que lo han llevado al éxito.

El artista gallego ha actuado en las ciudades de Toluca, León, Guadalajara, Xalapa, Veracruz, Tlalnepantla, Ciudad de México, Saltillo, Monterrey, Tijuana

Ahora, a instancias de la Secretaría de Cultura de Querétaro, concluirá su periplo en aquel municipio de la Sierra Gorda, para dejar constancia del porqué se ha convertido en un referente de la canción en español.