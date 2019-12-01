El arte y el diseño queretanos lucirán en la pasarela Wedi’ye

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 13:36:18

Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, presentó la Pasarela “Wedi’ye” (“Manos que tejen”, en lengua ñhöñhö), un proyecto que busca el fortalecimiento, la difusión y la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial queretano y que tendrá lugar el viernes 7 de noviembre, en las instalaciones del Centro de las Artes de Querétaro (CEART).

“Esta pasarela visibiliza la riqueza de la producción artesanal textil tradicional, fusionada con diseños contemporáneos que profesionalizan y empoderan a nuestras artesanas y artesanos”, expuso.

Comentó que 13 de las 26 artesanas que participaron en un taller del Fondo de Población de las Naciones Unidas y Prada durante 2023, y que dio origen a la pasarela del año pasado, serás las diseñadoras participantes en la edición de 2025.

Señaló que el avance alcanzado por ellas refleja su capacidad creativa y el compromiso para transformar su trabajo artesanal en una propuesta moderna y competitiva, generando nuevas posibilidades de desarrollo económico y cultural.

López Birlain agregó que la pasarela integrará también la lengua materna, la música tradicional con el Trío “Reencuentro Huasteco”, la danza de Las Pastoras de Amealco, y la gastronomía queretana, haciendo del evento una verdadera fiesta cultural.

En su oportunidad, la organizadora de la pasarela, Hilda Murillo Nambo, aseguró que con el evento se celebra el talento, la identidad y creatividad de las y los artesanos de Querétaro, cuyas manos transforman las tradiciones en arte y en moda, en lo que será un encuentro entre la cultura, el diseño y la colaboración.

La también propietaria de Adara Boutique resaltó que el evento reúne a los 18 municipios del estado, cada uno mostrando tres atuendos representativos de su identidad cultural, así como nueve vestidos de gala, con la participación de 69 artesanos y artesanas de la entidad.

“Cada pieza que las y los asistentes verán desfilar es un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, una muestra de cómo nuestras raíces siguen vivas y evolucionan; les invitamos a disfrutar de Wedi Yé, una pasarela donde la moda cuenta historias y el arte cobra vida”, indicó.

Asistieron a la conferencia las artesanas y diseñadoras Gabriela Rocío Gómez Ríos, del municipio de Corregidora; Alejandra Figueroa, del municipio de Pedro Escobedo; Ángela Macías Olvera, del municipio de Querétaro, y Ana María Vázquez Borja, creadora de la marca “Mapais Creaciones, bisutería artesanal”.