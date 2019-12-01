¿Dulce o truco? Esta es la historia detrás de la famosa frase de Halloween

Ciudad de México, 31 de octubre de 2026.- Cada 31 de octubre, niños disfrazados recorren las calles y tocan las puertas de las casas para pedir golosinas con la conocida frase “dulce o truco”, una expresión que tiene antecedentes en antiguas costumbres europeas y que comenzó a popularizarse en América del Norte durante el siglo XX.

Una de las prácticas relacionadas con esta tradición surgió durante la Edad Media, principalmente en Irlanda y Gran Bretaña, donde algunas personas recorrían las casas para pedir alimentos o los llamados “pasteles de alma” (soul cakes), a cambio de rezar por los familiares fallecidos de quienes los recibían.

Estas costumbres también se relacionan con antiguas celebraciones como el Samhain, de origen celta, que marcaba el final de la cosecha y el inicio de la temporada invernal. Durante esa festividad existía la creencia de que los espíritus podían regresar al mundo de los vivos, por lo que se acostumbraba dejar alimentos como ofrenda.

Con el paso del tiempo, las prácticas de pedir comida y realizar pequeñas travesuras se extendieron a otros lugares. Cuando inmigrantes irlandeses y escoceses llegaron a América del Norte durante el siglo XIX, llevaron consigo algunas de estas costumbres, que posteriormente se adaptaron a las celebraciones de Halloween.

Uno de los primeros registros conocidos de la expresión inglesa “trick or treat” apareció el 4 de noviembre de 1927 en el periódico Lethbridge Herald, de Alberta, Canadá. En aquella publicación se describía cómo los jóvenes visitaban las casas durante Halloween para pedir recompensas bajo la amenaza de realizar alguna travesura.

La frase se extendió durante las siguientes décadas en Estados Unidos, donde se convirtió en una de las principales actividades de Halloween. La expresión puede traducirse literalmente como “truco o trato”, aunque en español también se conoce como “dulce o truco”.

Actualmente, la tradición consiste en que los niños visiten las viviendas disfrazados para recibir dulces y golosinas. Lo que comenzó como una mezcla de antiguas costumbres europeas terminó convirtiéndose en una de las prácticas más reconocidas de la noche de Halloween.