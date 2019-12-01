Destaca regidora Lucila Martínez Manríquez en la décima temporada de “La Última Cena” y llama a impulsar el arte y la cultura

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- Con una destacada participación artística y un firme compromiso con la promoción cultural, la regidora Lucila Martínez Manríquez formó parte de la exitosa décima temporada de la puesta en escena “La Última Cena”, presentada en la casona del Teatro de Morelia durante esta Semana Santa.

Las funciones se llevaron a cabo los días 30 y 31 de marzo, así como el 1, 2, 3 y 4 de abril, iniciando a las 8:00 de la noche, logrando una gran respuesta por parte del público moreliano, que año con año respalda esta representación que ya es una tradición en la ciudad.

En esta puesta en escena, dirigida por Juan Carlos Arvide, la regidora dio vida al personaje de María, la madre de Jesús, aportando sensibilidad y fuerza interpretativa a una obra que ha consolidado su prestigio a lo largo de 10 años de presentaciones durante la temporada de Semana Santa.

El elenco también contó con la participación de Fernando David en el papel de Jesús, Lorenzo Guzmán como Judas, Jesús Herrera, así como Eréndira Guanzano en el papel de María Magdalena, quienes en conjunto ofrecieron una experiencia escénica de gran calidad.

Cabe destacar que, además de su participación en este proyecto, Lucila Martínez Manríquez ha impulsado la difusión de este tipo de obras en diversas colonias de Morelia, acercando la cultura y el teatro a más familias y fortaleciendo el tejido social a través del arte.

En este sentido, la regidora subrayó que es fundamental que los gobiernos impulsen el arte y la cultura, ya que fomentan la cohesión social, fortalecen la identidad y contribuyen a la salud mental de la población, convirtiéndose en un motor de cambio, empatía e innovación. Asimismo, destacó que estas disciplinas mejoran la educación, el pensamiento crítico y la creatividad en niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Derivado del éxito obtenido en esta temporada, se ha programado una función especial denominada “Velación”, que se llevará a cabo el próximo 11 de abril a las 7:30 de la tarde, siendo esta la última presentación de “La Última Cena” en el presente año.

Las y los interesados en asistir deberán solicitar su pase personal en la casona del Teatro de Morelia, ubicada en la calle Aquiles Serdán número 35, en el Centro Histórico de la ciudad.

Lucila Martínez manufesto su compromiso de seguir impulsando la cultura como una herramienta de transformación social en Morelia y subrayó que en las colonias y comunidades seguirá impulsando estas actividades como lo viene realizando durante varios años.