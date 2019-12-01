Desarrolla ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán, concurso de altares de día de muertos

Ciudad Hidalgo, Michoacán; a 24 de octubre de 2025.- El día de ayer en el municipio de Hidalgo Michoacán, se llenó de colores, fiesta y tradición cultural en el concurso de altares de día de muertos por parte de la administración municipal que encabeza la presidenta Jeovana Alcántar, quien fue la encargada de realizar este evento.

La edil municipal destacó que parte del jurado calificador de estos altares fue completamente anexo a la administración municipal, lo que aseveró que en su opinión personal todos habían sido unas excelentes representaciones, ya que declaró que esto se basaba a una cuestión de creatividad e inclusive declaró, de diseño propio.

“Bueno, como todos pudieron apreciar, fue un jurado calificador, externo al ayuntamiento, que deliberó, lo calificó a cada altar, y al final ellos determinaron quiénes eran los premiados, entonces, para mí todos fueron altares maravillosos, a ninguno puedo decir yo que no rindió las características de diseño o de creatividad”.

En este tenor reconoció a todas las personas que laboraban en el ayuntamiento, quienes enfatizó hicieron todo esto posible para que se llegara a obtener el resultado que se tuvo en la elaboración de estos altares, en los cuales mencionó que esto también fomenta el compañerismo y la unión entre la administración municipal.

“Mi reconocimiento para todas y todos mis compañeros, de verdad yo me siento muy emocionada todavía porque la idea es conservar nuestras tradiciones, pero también al mismo tiempo fomentar la convivencia y el trabajo en equipo”.

Por último cabe hacer mención que la administración que ganó esta primer certamen en la administración fue la tesorería municipal, quien logró llenar las expectativas a la jueza calificadora externa a la administración, quien dislumbro en esta primera instancia a todas aquellas personas que se dieron cita en las inmediaciones del municipio para poder presenciar estas actividades.