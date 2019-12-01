Dan a conocer los accesos para el desfile del 30 de septiembre, serán 20 entradas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 15:07:27

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2025. - Habrá 20 accesos para el desfile del 30 de septiembre en Morelia, en conmemoración del 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, los que se ubicarán en los cruces con avenida Madero; habrá puntos de revisión con máquinas de rayos X, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sobre el particular se informó que se instalarán 20 accesos conformados por vallas, arcos detectores de metal y máquinas de rayos X para revisión de pertenencias a las y los asistentes. Los puntos de ingreso se encontrarán en las siguientes calles en sus cruces con la avenida Francisco I. Madero:

1.⁠ ⁠Allende

2.⁠ ⁠Mariano Michelena

3.⁠ ⁠⁠Francisco Zarco

4.⁠ ⁠⁠León Guzmán

5.⁠ ⁠⁠Guillermo Prieto

6.⁠ ⁠⁠Benito Juárez

7.⁠ ⁠⁠Abasolo

8.⁠ ⁠⁠Belisario Domínguez

9.⁠ ⁠⁠Dr. Miguel Silva

10.⁠ ⁠⁠Luis Moya

11.⁠ ⁠⁠Sor Juan Inés de la Cruz

12.⁠ ⁠⁠Juan José de Lejarza

13.⁠ ⁠⁠Vasco de Quiroga

14.⁠ ⁠Cerrada Hidalgo

15.⁠ ⁠⁠Dos accesos en ⁠Morelos Sur

16.⁠ ⁠⁠Dos accesos en Morelos Norte

17.⁠ ⁠⁠Dos accesos en Cuautla

Las inspecciones se realizarán para garantizar el orden y que no se registren incidencias durante el desarrollo del desfile. No se podrá ingresar con armas de fuego, objetos punzocortantes, fuegos pirotécnicos, drones y bebidas alcohólicas. Además, portar objetos indebidos conllevará recibir sanciones administrativas e incluso ser puestos a disposición ante las autoridades correspondientes.

El dispositivo contará con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado, autoridades de auxilio y Protección Civil, así como con la Policía Municipal.