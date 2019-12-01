Dan a conocer los accesos para el desfile del 30 de septiembre, serán 20 entradas 

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2025. - Habrá 20 accesos para el desfile del 30 de septiembre en Morelia, en conmemoración del 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, los que se ubicarán en los cruces con avenida Madero; habrá puntos de revisión con máquinas de rayos X, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Sobre el particular se informó que se instalarán 20 accesos conformados por vallas, arcos detectores de metal y máquinas de rayos X para revisión de pertenencias a las y los asistentes. Los puntos de ingreso se encontrarán en las siguientes calles en sus cruces con la avenida Francisco I. Madero:
1. Allende
2. Mariano Michelena
3. Francisco Zarco
4. León Guzmán
5. Guillermo Prieto
6. Benito Juárez
7. Abasolo
8. Belisario Domínguez
9. Dr. Miguel Silva
10. Luis Moya
11. Sor Juan Inés de la Cruz
12. Juan José de Lejarza
13. Vasco de Quiroga
14. Cerrada Hidalgo
15. Dos accesos en Morelos Sur
16. Dos accesos en Morelos Norte
17. Dos accesos en Cuautla
Las inspecciones se realizarán para garantizar el orden y que no se registren incidencias durante el desarrollo del desfile. No se podrá ingresar con armas de fuego, objetos punzocortantes, fuegos pirotécnicos, drones y bebidas alcohólicas. Además, portar objetos indebidos conllevará recibir sanciones administrativas e incluso ser puestos a disposición ante las autoridades correspondientes.
El dispositivo contará con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado, autoridades de auxilio y Protección Civil, así como con la Policía Municipal.