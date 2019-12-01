Da inicio la Gira de Conciertos la Orquesta Filarmónica de Querétaro en tu Municipio

Querétaro, Querétaro, 27 de octubre del 2025.- La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ), bajo la dirección del maestro Mark Kadin, llega a los diversos municipios de la entidad, a través de una serie de conciertos de acceso gratuito que arrancan este 27 de octubre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Tejeda, del municipio de Corregidora.

Dicha gira surge de una iniciativa conjunta de la OFEQ y la Secretaría de Cultura del estado (SECULT), en un esfuerzo que busca llevar la música clásica a todos los rincones del estado, acercando el arte, la cultura y el talento de la orquesta a más comunidades.

El programa del primer concierto se compone de piezas como Carmen, Obertura, de Bizet; Música de ballet de Fausto, de Gounod; Vino, mujeres y canciones, y Trisch trasch polka de Strauss, la Danza Eslava número 8 y Danza Eslava op. 72 número 2, de Dvorak; Danza Húngara No. 1 y Danza Húngara No. 5, de Brahms; Suite de canciones folklóricas mexicanas, y Sobre las olas, de Juventino Rosas.

Posteriormente, el 29 de octubre, la OFEQ se presentará en la Parroquia de San José, en la plaza principal de Pinal de Amoles, y el mismo día en la Parroquia de Santa María de la Asunción, en Peñamiller; el 30 de octubre tocará el turno a la Misión de Santa María del Agua de Landa, en el municipio de Landa de Matamoros, y más tarde estará en la Misión de Santiago Jalpan, en Jalpan de Serra.

El 31 de octubre la sede será la Plaza Principal de Purísima de Arista, en el municipio de Arroyo Seco; el 4 de noviembre la OFEQ se presentará en la Plaza Gelación Camacho, del municipio de San Joaquín, y al día siguiente, el 5 de noviembre, en el Centro Cultural Ciudad Maderas, del municipio de El Marqués.

Mientras que el 6 de noviembre el Auditorio del Centro Cultural y Convenciones de San Juan del Río recibirá a la OFEQ, y, para concluir la gira de conciertos, el 12 de diciembre la orquesta viajará al municipio de Huimilpan, para presentarse en las instalaciones de la feria de esa demarcación.

Todos los conciertos serán gratuitos, auque algunos tendrán cupo limitado debido a la capacidad de los foros en cada caso; la programación y detalles de los conciertos pueden consultarse en las redes sociales de la SECULT.