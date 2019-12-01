Convenio entre LEGO y Gobierno de Michoacán, posibilidad de difundir tradición artesanal: Casart

Morelia, Michoacán, a 06 de octubre del 2026.- La firma de convenio entre Grupo LEGO y el Gobierno de Michoacán representa una posibilidad de difundir la tradición artesanal de Michoacán, en particular, a las Catrinas de Capula, manifestó Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías en Michoacán (Casart); recalcó, es una prueba de que sí es posible construir nuevas formas de relación entre la comunidad empresarial y el patrimonio cultural de las comunidades originarias.

En el marco del anuncio de dicho convenio, el funcionario estatal recalcó que es también un reconocimiento al trabajo y la creatividad de las personas artesanas, pero también un acercamiento de herramientas de creatividad a niñas, niños y jóvenes de Capula para fortalecer sus capacidades y generar una mayor conciencia sobre el valor de su patrimonio.

Recalcó que las Catrinas de Capula son una artesanía que cuenta con protección legal a través de Indicaciones Geográficas (IG), Denominaciones de Origen, así como otras figuras de propiedad intelectual. Actualmente la comunidad cuenta con 54 artesanos y artesanas certificadas en el uso de la IG.

Cástor Estrada recalcó que las artesanías cuentan con un valor agregado que no tienen otros productos: el alma y tradición de cada comunidad en que son elaborados.

“Son resultado de décadas y en muchos casos de cientos de años, de conocimiento acumulado. Son productos de la creatividad de las comunidades y su relación con el entorno”.

Brenda Romero Barosio, presidenta del Comité de preservación de la Catina de Barro de Capula, recalcó que la actividad artesanal es principalmente ejercida en el entorno familiar, pues hay quienes pintan, decoran, preparan el barro, moldean, hornean, por ello, al comprar piezas artesanales se llevan una parte de la comunidad.

Señaló, la IG representa para la comunidad una forma de proteger el trabajo que se realiza en la comunidad y de ayudar a que las personas puedan identificar las piezas que realmente corresponden a Capula.