Continúa abierta la convocatoria a Desfiles de Catrinas y Catrines de SeCultura Morelia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 17:15:17

Morelia, Michoacán; 24 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (Secultura) reitera la invitación a la ciudadanía en general para participar en la edición 2025 del Desfile de Catrinas y Catrines, que se realizará el próximo primero de noviembre en el centro histórico.

La titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, recordó que la convocatoria para participar en este magno evento cerrará el próximo 30 de octubre, por lo que invitó a las y los interesados a realizar su registro en línea a través del siguiente enlace: https://acortar.link/XurOA4

De acuerdo con la convocatoria, las y los participantes deberán portar vestimenta apegada a la imagen tradicional de la Catrina o Catrín, incluyendo estilos coloniales o regionales, así como portar sombrero o estolas con plumas, ir maquilladas y maquillados en rostro y extremidades.

Además, deberán presentarse caracterizados a partir de las 16:00 horas en el punto de reunión que será la avenida Acueducto, en la zona del Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cabe mencionar que el desfile arrancará en punto de las 18:00 horas y recorrerá la avenida Madero, partiendo de la Fuente de Las Tarascas para culminar en la Plaza de Armas, a la altura de la calle Abasolo.

Para dudas y más información, las y los interesados pueden llamar directamente a SeCultura Morelia al 4433121126, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00 horas.