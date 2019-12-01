Concluyen cocineros y cocineras tradicionales de Querétaro diplomado de gastronomía 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 12:36:25

Querétaro, Querétaro, a 16 de abril de 2026.- Como parte de las acciones que impulsan el rescate, preservación y proyección de la cocina tradicional como eje de identidad, desarrollo comunitario y generación de oportunidades, al menos 14 cocineros y cocineras tradicionales originarias de las comunidades indígenas de Querétaro concluyeron el Diplomado en Cocina Queretana y Patrimonio Cultural, informó Olivia González, líder del sector de gastronomía del Cluster de Industrias Creativas y fundadora de IGES Universidad.

Explicó que el diplomado inició en febrero y tuvo una duración de 80 horas, consolidando así un espacio de intercambio de saberes, donde las participantes compartieron conocimientos heredados a través de generaciones, fortaleciendo la cocina como expresión cultural viva.

A lo largo del programa, dijo, estás 14 cocineras y cocineras destacaron por su compromiso y disciplina, logrando un récord de asistencia sin precedentes.

Señaló que en este esfuerzo también participó Cathia Huerta, presidenta del Conservatorio, quienes han promovido la profesionalización y dignificación de la cocina tradicional como parte fundamental del patrimonio cultural del estado.

“Como parte de la metodología del diplomado, cada participante vinculó su aprendizaje con su comunidad, integrando a otras mujeres para compartir experiencias de vida y conocimientos culinarios”.

Aseguró que este modelo fomenta la transmisión intergeneracional y consolida una red de aprendizaje que fortalece el tejido social y cultural.

“El programa no solo permitió el desarrollo de competencias laborales, sino que también abrió nuevas posibilidades para que las participantes generen ingresos a partir de sus saberes, posicionando la cocina queretana como una propuesta auténtica para visitantes y fortaleciendo las economías locales”.

Recordó que el Cluster de Industrias Creativas se posiciona como un puente estratégico para que las participantes del diplomado transformen sus saberes culinarios en oportunidades reales de desarrollo económico.

“A través de la vinculación con mercados, alianzas con el sector empresarial, generación de proyectos y visibilidad de sus propuestas, el Clúster impulsa que la cocina tradicional trascienda del ámbito comunitario a modelos sostenibles de emprendimiento, fortaleciendo así tanto la economía local como la preservación de su identidad cultural”.