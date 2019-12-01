Concluye la Muestra Estatal de Teatro Querétaro 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:04:06
Querétaro, Querétaro, 19 de enero del 2026.- Con una asistencia total de dos mil 390 personas concluyó con éxito la edición 2026 de la Muestra Estatal de Teatro Querétaro (METQ), evento que, una vezmás, hizo patente que el teatro es un ecosistema diverso y en constante transformación, donde convergen distintas voces, generaciones, estéticas y formas de entender el arte dramático, afirmó la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

Al clausurar la muestra, tras la última función, “Anamnesis”, dijo que del 14 al 18 de enero los 119 artistas de las 20 compañías participantes recordaron que, de lo experimental a lo tradicional, de lo íntimo a lo espectacular, el teatro queretano ha adquirido una gran fuerza, identidad y capacidad de diálogo con la sociedad.

Resaltó que, bajo el lema “Viviendo la multiplicidad teatral en Querétaro”, las funciones presentadas en 11 sedes públicas y privadas de San Juan del Río y la capital del estado confirman que en la entidad hay público, hay talento y hay comunidad teatral.

“Desde la Secretaría de Cultura creemos firmemente que el teatro es una herramienta para construir comunidad, fortalecer la cultura de paz y seguir impulsando el talento artístico de nuestro estado, pues se trata de una manifestación artística que nos permite escucharnos, reconocernos y encontrarnos”, concluyó.

