Comisión Fílmica lanza tercera edición de la convocatoria ‘Hecho en Morelia’

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 13:00:03

Morelia, Michoacán; 09 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia, a través de la Comisión Fílmica Municipal, lanzó la tercera edición de la convocatoria “Hecho en Morelia”, dirigida a la realización de un cortometraje de ficción.

Esta iniciativa del gobierno presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, continúa posicionando a la capital del estado como un destino de filmaciones, además de robustecer la formación y proyección del talento local.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, informó que el objetivo es incentivar la creación de cortometrajes que promuevan la riqueza arquitectónica, cultural y social del municipio, mediante el uso de locaciones emblemáticas de la ciudad y priorizando la contratación de talento y servicios locales.

En ese sentido, recordó el éxito del cortometraje ganador del año pasado “Las señoritas de Valladolid”, a cargo del colectivo Mujeres de Sal, proyecto que formó parte de la selección michoacana del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Para participar se necesita contar con un guion o argumento en su versión final, así como una carpeta de dirección completa que incluya su esquema financiero. El proyecto no deberá exceder los 10 minutos de duración y podrá presentarse de manera individual o colectiva.

El proyecto ganador recibirá un apoyo económico de 100 mil pesos, asesoría especializada, orientación para la gestión de permisos de grabación en las locaciones dentro del municipio, así como acompañamiento por parte de la Comisión Municipal Fílmica de Morelia durante las etapas de realización y postproducción.

Asimismo, el cortometraje formará parte del acervo de la Secretaría de Cultura de Morelia, podrá ser exhibido con fines culturales y participará en la Sección Michoacana del Festival Internacional de Cine de Morelia.

La convocatoria queda abierta a partir de este lunes 9 de febrero, y hasta las 22:00 horas del sábado 25 de abril del presente año, mientras que el ganador se dará a conocer el jueves 30 de abril, a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de Morelia.

La fecha de grabación del cortometraje ganador será entre el 30 de abril y el 23 de mayo, mientras que el cortometraje debe quedar terminado el 15 de junio. La entrega de los trabajos deberá realizarse al correo: comision.cfm@gmail.com

La convocatoria completa se encuentra en el siguiente enlace: https://acortar.link/hpQBCA

Mientras que el formato de registro se puede descargar en la liga: https://acortar.link/AeffyZ