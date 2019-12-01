Comisión Fílmica de Morelia da a conocer proyectos premiados de Morelia Talents 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 15:33:22

Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia, a través de Comisión Fílmica municipal, dio a conocer los proyectos ganadores de Morelia Talents 2026, luego de la sesión de pitching (sesión de presentación de proyectos) ante el Consejo Honorario de la Comisión Fílmica.

Esta actividad forma parte de las acciones para fortalecer el desarrollo de la industria audiovisual local que promueve el Gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

La convocatoria de Morelia Talents 2026 se lanzó en febrero de este año y registró un total de 17 proyectos participantes. Tras un proceso de evaluación, seis proyectos fueron seleccionados como finalistas, cuyos equipos presentaron sus propuestas ante los consejeros honorarios de la Comisión Fílmica de Morelia: Juan Pablo Arroyo, Miguel Mier y Mariana Arriaga, así como Sandra Aguilera y la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz.

En la categoría de Guión, la ganadora fue Yazmín Vega con el proyecto Donde el fuego no llega, quien recibirá un incentivo económico de 20 mil pesos, además de un proceso de asesoría personalizada con los consejeros honorarios Mariana Arriaga y Juan Pablo Arroyo Abraham.

En la categoría de Producción, el proyecto ganador fue El Jaguar, de Gloria Lozano Álvarez y Salvador Guerra, quienes también fueron acreedores a un incentivo económico de 20 mil pesos y acompañamiento especializado por parte del consejero honorario Miguel Mier y del productor Bernardo Rugama.

En la categoría de Distribución, el proyecto seleccionado fue Memorias del Agua, de Anna Soler Cepriá, que recibirá asesoría especializada para fortalecer su estrategia de circulación y exhibición, así como un incentivo económico de 20 mil pesos.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno Municipal con el fortalecimiento del ecosistema audiovisual de la ciudad.

"Desde la administración que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar hemos realizado importantes esfuerzos para consolidar a Morelia como un referente cinematográfico. Esto implica no solo atraer producciones nacionales e internacionales, sino también impulsar la formación, profesionalización y crecimiento del talento local. Morelia Talents representa precisamente esa visión: brindar herramientas, acompañamiento y oportunidades para que las y los cineastas morelianos puedan convertir sus proyectos en realidad”.

Asimismo, resaltó que esta es la primera ocasión en que un gobierno municipal impulsa una sesión de pitching de estas características, acercando a creadoras y creadores audiovisuales con profesionales de amplia trayectoria en la industria cinematográfica.

Con iniciativas como Morelia Talents, el Gobierno de Morelia avanza en la consolidación de la ciudad como un espacio donde se crean, desarrollan e impulsan nuevas historias que contribuirán al crecimiento de la cinematografía local y nacional.