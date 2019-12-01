Cierra con éxito la 5ta Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

Morelia, Michoacán; 05 de octubre de 2026.- La Quinta Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), impulsada por el gobierno que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), se consolida como uno de los encuentros literarios y culturales más importantes del país.

Muestra de ello es que durante los diez días de actividades, la Fillm recibió a más de 190 mil asistentes, quienes disfrutaron de presentaciones editoriales, conversatorios, talleres, actividades para infancias, música, teatro, danza y una amplia oferta cultural que convirtió al Centro Histórico de Morelia.

“La edición 2026 registró la venta de más de 131 mil libros, además de una derrama económica estimada en 27 millones de pesos, de los cuales 18 millones correspondieron directamente a la comercialización de libros, reflejando el impacto cultural y económico que la feria genera para Morelia y el sector editorial”, mencionó la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, durante la ceremonia de clausura.

Cabe mencionar que la jornada de cierre de la Quinta Fillm contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito literario y artístico, entre ellas Arturo Beristain, Dara Cabushtak y Alex Toledo.

Los dos últimos fueron recibidos con gran entusiasmo por sus seguidoras y seguidores morelianos, quienes abarrotaron sus presentaciones y refrendaron el interés de las juventudes por la literatura y el diálogo con sus autores favoritos.

“Con más de 200 actividades desarrolladas a lo largo de diez días, la Fillm reafirma el compromiso del Gobierno de Morelia con el acceso a la cultura, el fomento a la lectura y la creación de espacios de encuentro para todas y todos”, añadió Chávez Alcaraz en su mensaje.

Finalmente, la Secretaria de Cultura de Morelia agradeció a las y los asistentes, escritores, editoriales, artistas, los más de 80 voluntarias y voluntarios, instituciones y aliados que hicieron posible esta quinta edición, que deja un precedente de crecimiento y fortalece a Morelia como una ciudad que vive, comparte y celebra la cultura a través de los libros.