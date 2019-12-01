Cientos de familias disfrutaron la Posada-Pastorela del Colegio de Morelia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 13:35:37

Morelia, Michoacán; 18 de diciembre de 2025.- El Colegio de Morelia reunió a cientos de familias morelianas en su Posada-Pastorela, que se llevó a cabo con el objetivo de construir paz y comunidad, en coordinación con el Festival de Música Navideña de Morelia.

La concurrida actividad siguió la encomienda marcada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que es brindar espacios de convivencia familiar que abonen a fortalecer a las comunidades y construir la paz, así como fomentar y transmitir las tradiciones populares a las nuevas generaciones.

El director general del Colegio de Morelia (CM), Iván Fernando Barrales Alcántara, celebró que el Teatro Chucho Monge se llenó de magia navideña con la presentación del Coro de los Niños Cantores “Miguel Bernal”, así como de la pastorela presentada por niños y adolescentes del Festival de Música Navideña de Morelia.

"Rememoramos la petición de la tradicional posada, que inició en el patio cívico y concluyó en la entrada del teatro", comentó Barrales Alcántara. La actividad se complementó con la entrega de aguinaldos a los niños asistentes. Además, tanto adultos como pequeños pudieron disfrutar de deliciosos antojitos de temporada.

"Con estas acciones buscamos fomentar la sana convivencia entre las familias y reforzar el acercamiento gubernamental con la ciudadanía para que Morelia siga brillando", concluyó el director del Colegio de Morelia.