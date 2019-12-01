Celebra el Museo de la Ciudad de Querétaro su XXIX aniversario

Querétaro, Querétaro, 12 de febrero del 2026.- Con un performance y siete exposiciones de autores nacionales e internacionales, el Museo de la Ciudad celebra su vigésimo noveno aniversario, espacio cultural que desde 1997 cumple con la misión privilegiada de difundir y promover las artes visuales contemporáneas, la música, el cine y el teatro.

En conferencia de prensa, el director del museo ubicado en lo que fue el Convento de las Religiosas Clarisas Capuchinas, Gabriel Hörner García, explicó que las muestras se inauguran a las 19:00 horas del próximo sábado 14 de febrero, fecha en que el espacio cumple años.

Hörner García destacó que, desde su apertura, el Museo de la Ciudad se ha consolidado como un punto de referencia para la vida cultural queretana, albergando exposiciones de artes visuales contemporáneas, presentaciones escénicas, talleres, ciclos de cine y conciertos, con una programación diversa e incluyente.

“No hay Palabras”, de Miguel Ventura, es una de las muestras con las que se celebrará el aniversario del lugar, una serie de collages en la que el autor se involucra con la materialidad de la imagen corrigiendo la pixelización, imprimiéndola, recortándola, agrandándola y yuxtaponiéndola, de modo que se plantea al modernismo como una utopía ciega de progreso que sigue justificando el despojo de los comunes.

Por otra parte, se rendirá un homenaje póstumo a Luis Carlos Emerich, quien en su momento analizó las múltiples fuentes plásticas e históricas que sustentaron el surgimiento de una nueva tendencia artística figurativa en el México en los años ochenta; se trata de una muestra conformada por obras que abarcan un amplio espectro de tendencias artísticas, que fueron motivo de estudio y reflexión.

Así mismo, se exhibirá "Pinturas Rupestres”, muestra resultado de un programa de muestras que investiga la práctica pictórica contemporánea, su materialidad y su diseminación en el tiempo, incorporando procesos de conservación y archivo. El proyecto parte de un programa de residencias en la Ciudad de México donde se invita a artistas nacionales e internacionales a vivir temporalmente en la residencia de la Fundación Op. Cit.

Otra de las exposiciones conmemorativas del XXIX aniversario del Museo de la Ciudad es “Metrópoli”, de Pablo Rubín, quien ofrece una serie de obras en las que cada pigmento que escurre por los lienzos lleva consigo el peso de todas las capas anteriores, de todas las revelaciones accidentales que han construido su propio lenguaje.

Y en “Fantasmas de lo Cotidiano/espíritus domésticos”, la neoyorquina Devi Sund Rojo se plantea preguntas ¿qué pueden contar los objetos domésticos?, ¿qué espacios nos rodean y cómo nos movemos dentro de ellos?; para responderlas ofrece una instalación que revela los sutiles rastros de la vida cotidiana que quedan en tejidos como la ropa, los manteles, las sábanas y los textiles utilizados para los escaparates de los mercados.

De igual forma, Arturo Talavera llega al Museo de la Ciudad con “Opalescencia de lo intangible”, en donde muestra que, para que la fotografía alcance el estatus de arte, es necesario liberarla del abrumador peso de la realidad. En esta exposición, la mímesis, el testimonio, el reflejo, el verismo, la verdad, la semejanza y la representación oscurecen históricamente la construcción visual de los procesos fotográficos.

Asimismo, el artista francés Anthony Plasse presenta “La consecuencia”, un trabajo en la frontera entre el dibujo, la pintura y la fotografía, en el que emplea materiales como la gelatina fotosensible, el revelador, el baño de paro y el fijador, utilizando la tela como soporte y la pistola de pintura como herramienta; no se trata de imagen, sino de un proceso que me permite mantenerme a distancia del resultado.

El programa del Museo de la Ciudad incluye también el performance “Flama: Metáforas de la sobrevivencia”, de Fauste Gracia, quien montará una acción duracional de 24 horas en la que hace referencia a las violencias estructurales que determinadas poblaciones, en particular las personas trans y las disidencias sexuales, experimentan de manera sistemática.