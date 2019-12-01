Ceconexpo te invita a visitar La Casona, un rincón para disfrutar de productos michoacanos

Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) invita a locales y turistas a descubrir la oferta cultural y comercial de los productores del estado en La Casona Michoacán, espacio ubicado en el Portal Matamoros 70, en el corazón del Centro Histórico. Este recinto arquitectónico de estilo colonial alberga dos proyectos estratégicos para el fortalecimiento del mercado interno, la tienda Michoacán de Origen y la Casa del Mezcal.

En el área de la tienda Michoacán de Origen, los visitantes encuentran una extensa variedad de artículos hechos por manos michoacanas, tales como textiles, artesanías, productos de higiene y belleza, así como dulces típicos y botanas regionales; todo disponible en un horario de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Por su parte, la Casa del Mezcal Michoacano se especializa en la promoción y venta de destilados de diversos productores de la entidad. Este espacio opera de martes a domingo, en un horario de 11:00 a 20:00 horas, y permite a los asistentes conocer la riqueza mezcalera de las diferentes regiones.

Con estos espacios, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el desarrollo económico y la preservación de las tradiciones, al ofrecer un canal de venta sin intermediarios que garantiza que el beneficio llegue de forma íntegra a las familias de los productores.