Ceconexpo te invita a visitar La Casona, un rincón para disfrutar de productos michoacanos

Ceconexpo te invita a visitar La Casona, un rincón para disfrutar de productos michoacanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 11:32:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) invita a locales y turistas a descubrir la oferta cultural y comercial de los productores del estado en La Casona Michoacán, espacio ubicado en el Portal Matamoros 70, en el corazón del Centro Histórico. Este recinto arquitectónico de estilo colonial alberga dos proyectos estratégicos para el fortalecimiento del mercado interno, la tienda Michoacán de Origen y la Casa del Mezcal.

En el área de la tienda Michoacán de Origen, los visitantes encuentran una extensa variedad de artículos hechos por manos michoacanas, tales como textiles, artesanías, productos de higiene y belleza, así como dulces típicos y botanas regionales; todo disponible en un horario de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Por su parte, la Casa del Mezcal Michoacano se especializa en la promoción y venta de destilados de diversos productores de la entidad. Este espacio opera de martes a domingo, en un horario de 11:00 a 20:00 horas, y permite a los asistentes conocer la riqueza mezcalera de las diferentes regiones.

Con estos espacios, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el desarrollo económico y la preservación de las tradiciones, al ofrecer un canal de venta sin intermediarios que garantiza que el beneficio llegue de forma íntegra a las familias de los productores.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Ultiman a tiros a una mujer en Uruapan, Michoacán
Caen 4 presuntos integrantes de grupo delincuencial de Chiapas y Guatemala
Entregan nombramientos a las y los nuevos titulares de Direcciones de Policía de Investigación y de Direcciones de Carpetas de Investigación en la FGE Michoacán 
Más información de la categoria
Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Vuelca tráiler cargado con suavitel en el libramiento Noreste de Querétaro; se genera rapiña 
Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua, a los 75 años de edad
Claudia Sheinbaum pide esperar peritajes para conocer causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico; versiones periodísticas acusan fallas desde el 2019
Comentarios