Casart supera los nueve millones de pesos en ventas durante 2025

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre del 2025.- Durante 2025, la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) registró ventas superiores a los nueve millones de pesos en sus distintos puntos de venta, informó el subdirector de Operación del organismo, Israel Ramírez Fraga; se podría abrir un nuevo punto de venta en Morelia.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal detalló que el monto total alcanzó los nueve millones 28 mil 661.36 pesos, cifra obtenida a través de las tiendas ubicadas en la Tienda Matriz, el Centro Cultural Clavijero, el Centro Cultural Fábrica San Pedro en Uruapan y la Casona Pardo en Zamora.

Precisó que estos ingresos fueron resultado de la comercialización de nueve mil 314 piezas artesanales, lo que refleja la demanda y el interés del público por el trabajo de las y los artesanos michoacanos.

Ramírez Fraga subrayó que, a un año de su apertura, la Casona Pardo en Zamora ha tenido un desempeño positivo gracias a su ubicación estratégica, consolidándose como un punto clave para acercar las artesanías del estado a la región occidente de Michoacán, en colindancia con Jalisco.

Agregó, el director general de Casart, Cástor Estrada Robles, se encuentra en análisis con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para abrir un nuevo punto de venta en la Casa Anexa del Teatro “Mariano Matamoros” con rotación de artesanos y constantes muestras en el espacio abierto al público a inicios del mes de noviembre.