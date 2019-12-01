Casart expone en España modelo de protección artesanal de las Indicaciones Geográficas

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de proyectar la autenticidad y abrir nuevas oportunidades de mercado para el sector artesanal del estado, el director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles, participó en la conferencia internacional “Proyectos de Cooperación para el Fortalecimiento de las Indicaciones Geográficas”, convocada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), realizada en Alicante, España.

Durante el encuentro, el titular de Casart presentó el modelo de trabajo que se implementa en Michoacán para proteger sus artesanías mediante Indicaciones Geográficas, destacando la organización comunitaria, el acompañamiento institucional y los retos para consolidar este reconocimiento de identidad, tradición y calidad.

Ante más de 30 panelistas y representantes internacionales, incluyendo a especialistas de Costa Rica, Brasil y Trinidad y Tobago, así como a productores de denominaciones emblemáticas como el queso Parmigiano Reggiano y el turrón de Jijona, Estrada Robles posicionó a Michoacán como un referente en la salvaguarda de los productos con origen geográfico protegido.

Como parte de la agenda de trabajo, el funcionario estatal sostuvo reuniones estratégicas con João Negrão, director ejecutivo de la EUIPO; el director del Departamento de Cooperación de la misma oficina, y Ricardo Desserti, presidente internacional de oriGIn. En dichos encuentros se sentaron las bases para establecer posibles mecanismos de colaboración que impulsen el reconocimiento y la comercialización de las artesanías michoacanas en el mercado europeo.

Con esta intervención, Casart refrenda su compromiso de posicionar las artesanías michoacanas a nivel internacional, fortalecer su reconocimiento y abrir nuevas oportunidades de mercado en beneficio de las comunidades artesanas.