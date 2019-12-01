Carnaval, tradición y baile gratuito en el 96 aniversario de Álvaro Obregón, anuncian autoridades

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero del 2026.- El municipio de Álvaro Obregón se alista para conmemorar su 96 aniversario con una semana de actividades que combinan cultura, tradición y convivencia familiar, así lo anunció el presidente municipal, Adán Sánchez López; expuso que los festejos iniciarán con un ambiente de carnaval y se espera la llegada de visitantes de distintos municipios cercanos.

En conferencia de prensa, el edil señaló que que el programa arranca el viernes con el desfile de más de 40 toritos de petate que recorrerán las principales calles del municipio desde las 4 de la tarde. Durante el fin de semana continuarán las actividades, destacando el autoshow del domingo, que comenzará a las 8 de la mañana y podría reunir a más de 10 mil asistentes a lo largo del día.

En este sentido, recalcó que hay vigilancia para evitar que en alguna de las actividades se lleve a cabo la apología del delito.

El martes de carnaval se llevará a cabo el tradicional concurso de toritos de petate, uno de los eventos más esperados por la población y que cada año atrae a familias de la región.

Adán Sánchez destacó que la celebración culminará el miércoles 18 con el acto cívico por la elevación de Álvaro Obregón a municipio, seguido de actividades deportivas y un baile masivo gratuito amenizado por el grupo Liberación, con el que se pondrá el broche final a esta fiesta aniversario.