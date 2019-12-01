Capula se llenará de luz, tradición y cultura, con el Catri Cantoya Fest 2026

Morelia, Michoacán; 09 de octubre de 2026.- El Gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Cultura (SeCultura), invita a disfrutar del Catri Cantoya Fest 2026, un encuentro que celebrará la creatividad, las tradiciones y la identidad de Capula los próximos 17 y 18 de octubre.

La directora de Promoción y Coordinación Interinstitucional, Perla Cabrera Rojas, en representación de la Secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, expresó la importancia de seguir llevando actividades culturales y recreativas a las tenencias.

"En la Secretaría de Cultura de Morelia creemos que fortalecer la vida cultural de nuestras tenencias es también fortalecer su identidad, sus tradiciones y el orgullo de sus comunidades. Por ello, les invitamos a participar de esta actividad, este fin de semana”, dijo, y agregó que el 15 de octubre se llevará a cabo un taller gratuito de elaboración de globos de Cantoya en el Centro Cultural de Capula, a las 16:00 horas, actividad dirigida a personas de todas las edades y que no requiere registro previo.



Por su parte Bernardo del Toro Orozco, sub coordinador del Catri Catoya Fest Capula 2026 y coordinador del Colectivo Creactívate, señaló que las canchas de fútbol de Capula serán el escenario de este festival familiar que contará con presentaciones culturales y talleres de globos de cantoya, papalotes y artesanías.

A su vez, Víctor Neri Vega, coordinador del Catri Cantoya Fest Capula 2026, informó que el sábado 17 de octubre, la jornada tendrá un significado especial al sumarse a las acciones de concientización sobre el cáncer de mama con una elevación de globos rosas, por lo que se invita a las y los asistentes a portar una prenda rosa en apoyo a esta causa y a la importancia de la detección oportuna. Mientras que el domingo, 18 de octubre, el festival tiene programada una elevación de globos que incorporarán semillas endémicas que busca vincular la tradición de los globos de cantoya con un mensaje de cuidado y respeto por el entorno natural. Cabe mencionar que esta actividad se trata de un proyecto vinculado entre los organizadores del festival y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán (CECYTEM) Capula.

En ambos días la jornada de actividades será de 16:00 a 20:00 horas y, además de las elevaciones, habrá talleres para conocer el proceso de elaboración de los globos de cantoya, disfrutar de actividades recreativas para toda la familia y vivir una experiencia que combina arte, cultura y tradiciones populares en uno de los pueblos más emblemáticos de Morelia.

Con este festival, el Gobierno de Morleia fortalece la promoción de las expresiones culturales que distinguen a las tenencias del municipio e impulsa espacios de convivencia para hacer de la ciudad el Mejor Lugar para Vivir.