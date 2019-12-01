Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- La tradición, el talento artesanal y el espíritu navideño se reúnen en la 27 edición de la Feria de la Esfera de Tlalpujahua, que se realiza hasta el 18 de diciembre de 2026. Este evento es reconocido como uno de los encuentros más representativos de esta artesanía michoacana e invita a visitantes locales, nacionales e internacionales a conocer el trabajo de las y los artesanos.

El director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles, destacó que la esfera de Tlalpujahua ya cuenta con Indicación Geográfica, distintivo de calidad y origen que protege la identidad, autenticidad y procedencia de estas piezas, lo que brinda certeza a quienes las adquieren y contribuye a preservar el valor cultural y artesanal de una tradición que distingue al estado a nivel nacional e internacional.

Asimismo, invitó al público a visitar este Pueblo Mágico en donde más de 650 talleres artesanales ofrecen una amplia variedad de esferas navideñas elaboradas mediante técnicas tradicionales, con diseños, formas, colores y acabados que reflejan la creatividad y el conocimiento transmitido de generación en generación.

Las y los visitantes encontrarán desde las tradicionales esferas de vidrio soplado hasta diseños decorados a mano en diversos tamaños, estilos y propuestas ornamentales para adornar sus hogares esta temporada navideña. Además, podrán conocer de cerca el proceso de creación y adquirir las piezas directamente de las familias dedicadas a este oficio.