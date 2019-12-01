Ballet Folklórico del Ayuntamiento proyecta el talento local a nivel nacional e internacional: SeCultura Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 16:12:30

Morelia, Michoacán; a 21 de diciembre de 2025.- La cultura, como eje de identidad, orgullo y proyección internacional, fue una constante durante el 2025 para el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través del impulso al Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia, agrupación creada en su administración.

En el marco del 484 Aniversario de la fundación de Morelia, el Teatro Mariano Matamoros vibró este año con el espectáculo “El Latir de tu Tierra”, teniendo un lleno total y la participación de cerca de cien artistas en escena, entre integrantes del Ballet Folklórico del Ayuntamiento y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia (OFIM).

En materia internacional, el Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia realizó su primera promoción fuera del país, al participar en el 51 Festival Folclórico Colombiano, en la ciudad de Ibagué, como parte de las acciones de difusión cultural impulsadas por el Gobierno Municipal.

En total, 12 jóvenes representaron a la capital michoacana en distintos escenarios, como la Feria Artesanal, el Encuentro Internacional del Folclor, La Estación y el Gran Desfile Nacional de San Pedro.

Bajo la dirección del maestro Efraín Hernández Farfán, la agrupación presentó estampas de repertorio michoacano y piezas representativas de México, fortaleciendo la proyección cultural de Morelia y abonando al intercambio artístico internacional, en el marco del hermanamiento firmado con Ibagué en 2023.

En ese sentido, para 2026, el Gobierno de Morelia, por medio de la Secretaría de Cultura, proyecta continuar con diversas acciones a través de las cuales se preserven las tradiciones, además de mostrar la riqueza cultural de la ciudad al mundo.