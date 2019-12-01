Aún puedes participar en los talleres artesanales de la Noche de Muertos en Michoacán

Aún puedes participar en los talleres artesanales de la Noche de Muertos en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 18:48:07
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Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Los talleres de la tercera edición de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos ya se desarrollan en Michoacán, con 17 experiencias que permiten a turistas y visitantes conocer de cerca los saberes, oficios y tradiciones que dan identidad a las comunidades.
 
Hasta el 31 de octubre, las actividades se desarrollan en Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula y Arócutin, con experiencias de cocina tradicional, bordado en punto de cruz, elaboración de máscaras de madera, pan, catrinas y loza de barro, así como la creación de arcos con madera y flores de cempasúchil, entre otras.
 
El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, invitó a sumarse a estas actividades y vivir la temporada de una manera diferente, al convivir con las comunidades y conocer las tradiciones que se transmiten de generación en generación.
 
Quienes deseen participar pueden consultar la disponibilidad, horarios, sedes y costos, así como realizar su inscripción, en el portal https://visitmichoacan.com.mx y en las redes sociales oficiales de la Sectur. La cuota de recuperación se destina íntegramente a las y los talleristas, en reconocimiento a su trabajo y a la preservación del patrimonio cultural michoacano.
 
Con estas actividades, la Sectur invita a vivir la Noche de Muertos previo al 1 y 2 de noviembre, desde sus raíces, compartir sus sabores y descubrir los conocimientos que mantienen vivas sus tradiciones. Una oportunidad para conectar con las comunidades y sentir por qué Michoacán es “el alma de México”.

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