Asistentes a la 5ta. Fillm destacan variedad de libros, actividades y precios accesibles

Morelia, Michoacán; 03 de octubre de 2026.- La 5.ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm) continúa conquistando a las y los visitantes, quienes han encontrado en este encuentro un espacio para descubrir nuevas historias, adquirir libros, convivir en familia y fortalecer el gusto por la lectura.

Impulsada por el Gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), la Fillm se ha consolidado como uno de los eventos culturales más esperados por la ciudadanía, al reunir editoriales, escritoras, escritores y miles de lectores en el corazón de la ciudad.

Entre quienes recorrieron los más de 100 stands, la señora Paloma, quien acudió a la Fillm acompañada de sus dos hijas mencionó: "Es la primera vez que vengo. A mi hija le encanta leer y hemos encontrado bastantes libros a muy buen precio. Hay desde 50 o 100 pesos y están las colecciones que ella andaba buscando".

Además, destacó la organización y el ambiente que se vive en la Feria: "Está muy ordenado, muy seguro, muy limpia la plaza. Creo que es una excelente actividad en Morelia. Es algo diferente para hacer en la ciudad, involucra a toda la familia y es muy interesante".

Por su parte, la joven Marisa señaló que la diversidad editorial ha sido uno de los principales atractivos de esta edición: "Aquí hemos encontrado muchos libros de distintas materias, orientados a educación. Es una buena iniciativa que motiva a jóvenes y adultos a leer; es un muy buen hábito".

También destacó que ha podido adquirir varios títulos gracias a la presencia de editoriales que difícilmente se encuentran en otros espacios.

Por otro lado, la joven Katia coincidió en que la experiencia de recorrer la Feria ha sido una grata sorpresa: "Hemos encontrado bastantes libros, muchas sorpresas. Además, todas las personas de las librerías y quienes están aquí apoyando han sido muy amables".

Asimismo, invitó a la ciudadanía a aprovechar los últimos momentos de la Feria. "Que se den una vuelta. La verdad es muy divertido recorrer cada uno de los stands y ver la variedad de literatura que hay", expresó.

SeCultura Morelia recuerda que este domingo 4 de octubre concluye la 5.ª Fillm, por lo que invita a las familias, jóvenes y amantes de la lectura a disfrutar de las últimas presentaciones editoriales, actividades culturales y encuentros con autoras y autores.

La programación completa puede consultarse en www.fillm.com.mx/programa