Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 12:47:15

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2026.- La Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) y autoridades de la comunidad autónoma de Ocumicho anunciaron la primera edición de la Feria de los Diablitos de Ocumicho, que tiene por propósito difundir la tradición artesanal de tan coloridas piezas y fomentar su venta.

En conferencia de prensa, Cástor Estrada Robles, titular de Casart, detalló que esta primera edición se realizará los días 28 y 29 de noviembre, contará con la participación de 30 artesanos locales, así como de 15 artesanos de otras localidades como San José de Gracia, Patamban y Cocucho.

Comentó que estas artesanías como piezas que tienen detrás una mística sobre su origen, pues fusiona figuras demoniacas que representan maldad, con animales, o escenas de la vida cotidiana.

Asimismo, Cástor Estrada reconoció la labor de la comunidad para realizar la primera feria y les invitó a no dejarla de realizar anualmente, pues si bien una primera edición puede resultar con baja participación, cada año suma más artesanos y visitantes.

Por su parte, Francisco Paz Morales, presidente del consejo comunal de Ocumicho, reiteró se trata de un evento para dar realce a las figuras que se desarrollan en la creatividad de los artesanos originarios de Ocumicho. Asimismo, destacó que todos los turistas son bien recibidos, con coordinación en la atención vial y estacionamientos para que fluya el tránsito.

Además de una oferta gastronómica importante como corundas, churipo, uchepos, toqueras, bebidas tradicionales, sones purépechas, pirekuas, y más bondades de la región.

Finalmente, el concejal de Cultura y deportes, el Alejandro Rafael Julián, señaló que se estima recibir a cinco mil turistas y visitantes en esta primera edición.