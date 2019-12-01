Anuncia SECULT la Muestra Estatal de Teatro Querétaro 2026

Querétaro, Querétaro, 8 de enero del 2026.- Con la participación de 20 compañías, integradas por 119 artistas, del 14 al 18 de enero se llevará a cabo la Muestra Estatal de Teatro Querétaro 2026, evento que, una vez más, dará testimonio del talento y la vitalidad de la escena teatral de la entidad, anunció la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

La funcionaria añadió que, bajo la temática “Viviendo la multiplicidad teatral en Querétaro” y con entrada gratuita a todas las obras, en esta edición se reconoce al teatro como un ecosistema vivo, diverso y en constante innovación, un espacio donde conviven distintas generaciones, estéticas y formas de entender el arte escénico, y donde el diálogo entre artistas, públicos y comunidades es fundamental.

Destacó que esta vez la muestra incluye también espacios de reflexión y fortalecimiento para la comunidad teatral, como la charla “Apoyos para la producción: Efiteatro”, que se realizará el sábado 17 de enero, impartida por el coordinador de Efiteatro en la Coordinación Nacional de Teatro, René Roquet, con el objetivo de compartir información clave sobre los apoyos fiscales para la producción teatral.

López Birlain recordó que Querétaro ha sido elegido como sede de la Muestra Nacional de Teatro 2026, un encuentro escénico histórico que reunirá a exponentes del teatro de todo el país del 5 al 14 de noviembre de este año, un nombramiento que refleja el reconocimiento nacional a la riqueza artística, el compromiso de la comunidad escénica y el crecimiento del teatro en el estado.

“Con esta muestra y con este nombramiento, que posiciona a Querétaro como un referente en el mapa cultural nacional, desde la Secretaría de Cultura reafirmamos que el teatro es una herramienta de encuentro, pensamiento crítico y construcción de identidad”, sostuvo.

En su momento, el director de Difusión y Patrimonio Cultural de la Secretaría, Arturo Mora Campos, mencionó que la muestra estatal se desarrollará en 11 sedes de los municipios de Querétaro y San Juan del Río, que van desde foros institucionales hasta espacios independientes, lo que reafirma el compromiso de la dependencia con la descentralización y el acceso a la cultura.

A su vez, Ismael Gimate Baños, representante del Consejo Consultivo de Teatro, agradeció el apoyo de la SECULT a la comunidad teatral organizada y destacó que a lo largo del año se inpulsarán diversas iniciativas para la difusión fortalecimiento del teatro en el estado.

De igual manera, la coordinadora Operativa de la Muestra, Elizabeth Hernández Rico, resaltó la importancia de ofrecer trabajos de calidad al público queretano, por lo que en esta edición se desarrolló un proceso de selección minucioso para determinar las 20 obras que se presentarán durante los cinco días del evento.

La inauguración de la muestra se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 19:00 horas, en el Foro Escénico del Museo de la Ciudad, con la obra “Tiza”, de la compañía Sentido Espejo. Laboratorio Alterteatral, y cerrará el domingo 18 de enero, en el Auditorio Francisco Muñoz del CEART, con “Anamnesis”, de la compañía Barón Negro: laboratorio escénico. El programa completo puede consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del estado.