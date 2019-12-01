Anuncia López Birlain el 1er Festival de Arte, Danza y Huapango Huasteco en Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 15 de enero del 2026.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, anunció el primer Festival de Arte, Danza y Huapango Huasteco, que se llevará a cabo en el municipio de Corregidora los días 23 y 24 de enero, con talleres, pláticas, clases y las tradicionales huapangueadas.

En rueda de prensa, acompañada por la secretaria de Cultura y Tradiciones de Corregidora, Schoensttat Cabrera Ramírez, la funcionaria señaló que el festival representa un espacio dedicado a la preservación, difusión y fortalecimiento del huapango como una de las expresiones culturales más importantes de Querétaro.

Añadió que a través del zapateado, la música y el sentido comunitario que caracteriza al huapango, las y los participantes podrán conocer distintos estilos, enriquecer su formación dancística y, sobre todo, acercarse a una de las manifestaciones más vivas del folclor mexicano.

“Desde la Secretaría de Cultura creemos firmemente que preservar, proteger y difundir nuestro patrimonio cultural es una tarea compartida, pues es fundamental que niñas, niños y jóvenes se acerquen al huapango, lo conozcan, lo vivan y lo hagan suyo para garantizar su continuidad en el tiempo”, expresó.

López Birlain apuntó que, además de su valor cultural, el festival contribuye al fortalecimiento de la identidad regional, al impulso del arte popular y al desarrollo del turismo cultural, generando beneficios para la comunidad y posicionando a Querétaro como un estado que valora y celebra su diversidad.

En su momento, la secretaria de Cultura y Tradiciones de Corregidora, destacó que, con el evento, el municipio busca exaltar las raíces, la identidad y el orgullo de pertenecer a una nación rica en tradiciones, con la participación de tríos representativos de las distintas regiones de la Huasteca.

“El huapango no es solo música; es historia, es memoria colectiva, es expresión viva de nuestros pueblos; a través de sus versos, su zapateado y su sonoridad única se transmiten valores, costumbres y sentimientos que han pasado de generación en generación; por ello, este festival representa un compromiso firme con la preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural”, expuso.

Dijo que todas las actividades del evento tendrán acceso gratuito y está pensado para personas de todas las edades, en un ambiente de respeto, alegría y orgullo por las tradiciones queretanas.