Querétaro, Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- El escenario del Teatro de la Ciudad, en el centro histórico de la capital queretana, se convirtió en un espacio de solidaridad y protesta gremial la noche del jueves pasado, luego de que al concluir su presentación en la 46 Muestra Nacional de Teatro (MNT), los integrantes de la compañía jalisciense Ánima Escénica desplegaron una manta rosa con la consigna en letras negras "NO A LA CENSURA", sumándose al rechazo nacional contra la Secretaría de Cultura de Jalisco tras la cancelación de una temporada teatral en Guadalajara por presiones de grupos religiosos.

La manifestación ocurrió inmediatamente después de la función de "La Toya Amor: The hottest girl in town", monólogo escrito por Isabel Vázquez Quiroz, dirigido por Karina Hurtado e interpretado por Mariana Rendón, que fusiona rap y R&B para narrar una historia de resistencia y migración, parte de la cartelera oficial de la MNT que por primera vez tiene como sede en Querétaro.

Ante el público queretano y visitantes de diversas entidades del país, Verónica Carranco, integrante de la Dirección Artística de la 46 Muestra Nacional de Teatro, respaldó el pronunciamiento de los artistas tapatíos.

Calificó como lamentable que se coarte la libertad de abordar cualquier temática sobre un escenario y condenó el cierre de espacios escénicos.

"Desde la 46 Muestra Nacional de Teatro no apoyamos este tipo de conductas y pedimos unirnos con la comunidad del teatro para que esto no vuelva a pasar. ¡No están solos!".

La protesta ocurrida en Querétaro responde directamente a los hechos suscitados en el Teatro Alarife Martín Casillas de Guadalajara el pasado 5 de noviembre cuando, durante el estreno de la obra.

"Jesús lloró por última vez en un muro de concreto", de la compañía Drama en Blanco, dirigida por Cristian Adrián Bravo Ruiz y seleccionada previamente mediante la convocatoria estatal Habita la Escena 2026, un grupo de manifestantes vinculados al Frente Nacional por la Familia capítulo Jalisco irrumpió en las primeras filas del recinto.

Con cantos religiosos, rezos y consignas, los inconformes interrumpieron el desarrollo de la puesta en escena a los pocos minutos de haber iniciado, generando un ambiente de tensión y temor entre los actores y los espectadores.

Cinco días después, el 10 de noviembre, la Secretaría de Cultura de Jalisco anunció la suspensión definitiva de las funciones restantes programadas para los jueves 12, 19 y 26 de noviembre. Aunque la dependencia argumentó que la medida buscaba salvaguardar la integridad de los artistas y del público, así como abrir un espacio de diálogo conciliatorio, el director de la compañía denunció que la decisión fue unilateral y que incluso se les pidió emitir un comunicado avalando la cancelación, a lo cual se negaron.

La determinación de las autoridades jaliscienses desató una ola de indignación en el sector cultural del país. El viernes 13 de noviembre, alrededor de un centenar de creadores, actores y gestores culturales se manifestaron frente al Edificio Arróniz, sede de la Secretaría de Cultura de Jalisco, bajo consignas como "Estado laico, sin censura ni privilegios".

Mediante un posicionamiento público, la comunidad teatral advirtió que ceder ante el amedrentamiento de grupos conservadores sienta un precedente grave contra los derechos culturales, señalando que las diferencias sobre el contenido artístico deben resolverse mediante la crítica y el diálogo, nunca con la clausura de recintos ni el abandono institucional a los creadores.

En el marco del cierre de la 46 Muestra Nacional de Teatro en Querétaro, que concluyó con más de 21 mil asistentes, el pronunciamiento de Ánima Escénica dejó constancia de que la defensa del Estado laico y la libertad de expresión se mantiene como una exigencia central del teatro mexicano.