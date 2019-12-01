Alista SECULT Muestra de Actividades Bitácora CEART-QRO

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:09:48

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- Los días 30 y 31 de enero se llevará a cabo en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART), con acceso gratuito, la Muestra de Actividades Bitácora CEART-QRO, con un extenso programa que incluye clases de pintura, pilates, danzón, dibujo, danza contenporánea, punta seca, meditación, cello, yoga, salsa cubana, grabado en linóleo, cerámica, transfer, algrafía y lenguaje cinematográfico.

Así como talleres de cerámica, pintura, creación literaria y mitología, y funciones de sombras, bellydance tribal y tango.

El cartel con todos los pormenores de las 29 actividades del evento puede consultarse en la página y en redes sociales de la Secretaría de Cultura del estado; la muestra concluye el sábado 31 con el concierto “Las cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Querétaro”, a las 20:00 horas.

El CEART se ubica en el número 89 de la calle José María Arteaga, en el centro Histórico de la capital queretana.