Alista Gustavo Villegas exposición de manera simultánea en el MACQ y Galería Libertad

Querétaro, Querétaro, 10 de marzo del 2026.- Este 12 de marzo, en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (MACQ) y en la Galería Libertad, el artista queretano Gustavo Villegas inaugurará de manera simultánea las exposiciones "Memorias zurcidas" y “El deber de la memoria”, respectivamente, proyecto que dialoga con la memoria, con la historia reciente y con la manera en que el arte ayuda a reflexionar a la sociedad, anunció la secretaria de Cultura de la entidad, Ana Paola López Birlain.

“A través de la pintura, Villegas explora conceptos como las ruinas, la memoria, el olvido y la fragilidad de nuestras construcciones y de nuestra propia condición humana. Su trabajo nos recuerda que el arte también puede ser una forma de procesar lo que vivimos como sociedad, de reflexionar sobre ocurrido y de evitar que la memoria se diluya con el paso del tiempo”, dijo.

Comentó que la muestra surge a partir del sismo del 19 de septiembre de 2017, acontecimiento que marcó profundamente al país y que ahora se muestra a través de la actividad artística y de la vida cultural que caracteriza a Querétaro y que permite reflexionar, recordar y compartir, pues el estado sigue apostando por el arte contemporáneo, por sus creadores y por abrir espacios donde el público pueda encontrarse con propuestas que invitan a pensar y a sentir.

En su momento, Gustavo Villegas explicó que ambas exposiciones, compuestas por un centenar de obras, confluyen en un solo proyecto que fue beneficiado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte y que, efectivamente, aborda el tema de los edificios que colapsaron en el sismo de 2017.

“De alguna u otra forma, cuando no se vive de manera sana un duelo de manera colectiva puede surgir un resentimiento social o violencia, y me parece que el arte puede ser como un mecanismo para poner sobre la mesa la temática e intentar no olvidarlo. En este proyecto estoy incorporando nuevamente la entrevista y el relato y que se fueron volviendo poco a poco lo más importante del trabajo”, indicó.

Al anunció de las exposiciones asistieron también el curador Michel Blancsubé, y las directoras Marja Godoy, de Galería Libertad, y Sara de los Cobos, del MACQ; “Memorias zurcidas" y “El deber de la memoria”, se inauguran a las 19:00 y a las 20:30 horas, respectivamente.